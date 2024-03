O vereador Alessandro Almeida (Podemos) levantou o assunto na sessão de segunda-feira, gerando polêmica e bate-boca

Após cobrança e bate-boca no plenário da Câmara Municipal, audiências para debater o novo Plano Diretor de Rio Claro são convocadas para abril e maio

Após quase sete meses de chegar à Câmara Municipal o projeto de lei para implantar um novo Plano Diretor de Desenvolvimento em Rio Claro, finalmente os vereadores debaterão a proposta enviada pelo prefeito Gustavo Perissinotto (PSD). A Comissão de Planejamento e Meio Ambiente do Poder Legislativo convocou para os dias 9 de abril e 14 de maio as audiências públicas para se tratar o projeto junto à população e com os próprios vereadores. A iniciativa acontece após um bate-boca ser registrado no plenário da própria Casa de Leis.

Isso porque, na segunda-feira (11), o vereador Alessandro Almeida (Podemos) utilizou a tribuna para fazer cobrança para agilizar a realização das reuniões, uma vez que o projeto foi entregue em setembro do ano passado, mas não avançou. “Alguns vereadores não sabem a importância [do Plano]. É de extrema importância para o desenvolvimento ordenado de uma cidade. O Plano foi cobrado do prefeito diversas vezes, chegou a esta Casa e até agora não andou. Está com uma âncora. Se não pôr para andar (…) está se esperando o próximo mandato? Tem algum jogo aqui que eu não entendi ainda, espero não entender”, afirmou o vereador aos demais.

O vereador Julinho Lopes (PP), presidente da Comissão de Planejamento e Meio Ambiente, rebateu dizendo que a morosidade teria se dado por conta do Poder Executivo. Anteriormente, no entanto, a Farol JC revelou que o grupo de trabalho que elaborou o novo projeto de lei confirmou que entregou em 1º de novembro as respostas dos questionamentos do parlamentar. Julinho, porém, disse que aguarda uma nova proposta sobre a zona de amortecimento do antigo Horto Florestal, do qual está sugerindo reduzir. O grupo de trabalho, no entanto, afirma que isso depende do Governo do Estado. O que se sabe, desta forma, é que esse pedido de Lopes não impede a realização das audiências públicas.

O próprio vereador anunciou na sessão de segunda-feira que as audiências seriam convocadas, como tal foram. As reuniões serão realizadas às 19h, para ampla participação da população. Outros vereadores como Geraldo Voluntário (MDB), Serginho Carnevale (União Brasil), Heitor Alves (Republicanos), Hernani Leonhardt (MDB), Sivaldo Faísca (União Brasil), Adriano La Torre (PP), Rafael Andreeta (sem partido) também se manifestaram em cobrança para a realização das audiências. Pelo apurado pela reportagem do JC, o Governo Gustavo espera que o projeto seja aprovado ainda este ano.