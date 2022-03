A banda inglesa de rock Pink Floyd em 1995 – Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Pink Floyd anunciou na última sexta (11) que vai retirar seus discos lançados a partir de 1987 dos serviços de streaming na Rússia e em Belarus em protesto contra a guerra na Ucrânia. Além dos álbuns da banda de rock, o trabalho solo do vocalista e guitarrista David Gilmour também será removido das plataformas.



A decisão foi anunciada em comunicado publicado nas redes sociais. “Para se juntar ao mundo em condenar a invasão da Rússia na Ucrânia, os trabalhos do Pink Floyd, de 1987 em diante, e toda a obra solo de David Gilmour estão sendo removidos de todos os provedores de música digital na Rússia e em Belarus a partir de hoje”, diz o texto.



Entre os discos excluídos das plataformas estão “A Momentary Lapse of Reason”, de 1987, “The Division Bell”, de 1994, “The Endless River”, de 2016, e a coletânea “The Later Years”, de 2019. Os discos mais clássicos da banda, como “The Piper at the Gates of Dawn”, de 1967, “Dark Side of the Moon”, de 1973, e “The Wall”, de 1979, continuam no streaming.



O recorte, a partir de 1987, coincide com a saída de Roger Waters, baixista e vocalista, do Pink Floyd. Nas últimas décadas, o grupo tem sido comandado por David Gilmour, ao lado do baterista Nick Mason.