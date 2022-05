A biblioteca do Centro Cultural Roberto Palmari, em Rio Claro, passa a contar com equipamentos de tecnologia assistiva voltada para pessoas com deficiência visual. Os dispositivos foram entregues à prefeitura pelo governo do estado nesta semana e permitirão que usuários com baixa ou nenhuma visão tenham acesso a todo o acervo da biblioteca. A previsão é de que os equipamentos fiquem disponíveis para usuários a partir do mês que vem.

“Trata-se de uma importante conquista para o setor de acessibilidade e para área cultural de nosso município”, ressalta o prefeito Gustavo, reforçando os esforços da prefeitura para que Rio Claro seja uma cidade cada vez mais inclusiva.

O kit acessibilidade recebido por Rio Claro quarta-feira (4) na capital paulista pelo secretário municipal de Cultura, Dalberto Christofoletti e pelo assessor dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Paulo Meyer, contém scanner leitor, linha braille e computador com programa adaptado à necessidade de pessoas com deficiência visual.

“Queremos cultura para todos ampliar e o acesso às pessoas com deficiência é parte essencial desse trabalho”, ressalta o secretário de Cultura, enfatizando as políticas públicas no setor como fundamentais para o desenvolvimento da sociedade.

O kit acessibilidade tem custo de R$ 28 mil e foi anunciado em março em evento na floresta estadual Edmundo Navarro de Andrade com representantes da prefeitura e da então secretária de estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão.

“A parceria que Rio Claro com o governo estadual vem trazendo vários avanços para nossa comunidade em vários setores, e o da acessibilidade é um dos destaques”, observa o assessor municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Paulo Meyer.