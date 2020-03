Líder na pesquisa de intenção de voto para prefeito de Rio Claro divulgada pelo Jornal Cidade, a vereadora Maria do Carmo Guilherme (MDB) fala sobre o resultado e fortalecimento do seu partido dentro do grupo de oposição. Além do primeiro lugar na pesquisa espontânea, Maria do Carmo também vem a frente em dois cenários da pesquisa estimulada.