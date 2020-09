O Boletim divulgado pela Fundação Municipal de Saúde nesta quinta (10) traz a informação de que 299 pessoas ainda estão em tratamento da Covid-19.

Este é menor número de pacientes com a doença desde 15 de Junho, quando o município registrava 277 pessoas em tratamento. Desde então, os números vinham se mantendo acima de 300.

O dia com mais pacientes em tratamento foi em 24 de Julho, quando Rio Claro tinha 1117 pessoas infectadas simultaneamente.

Publicidade

A queda no número de pacientes vem sendo registrada há 11 dias, ou seja, desde 30 de agosto, sendo que neste período em apenas dois boletins divulgados pela FMS o número de pessoas em tratamento foi maior do que no dia anterior. Para se ter base, no dia 30, Rio Claro tinha 525 pacientes com Covid-19.

Confira abaixo a evolução do número de pessoas em tratamento: