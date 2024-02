A nona rodada do Campeonato Paulista da Série A-1 terá início hoje (17). Às 18h com Mirassol x Botafogo-SP no Maião e São Paulo x Bragantino no estádio do Morumbi, e Ponte Preta x Ituano no Moisés Lucarelli encerram os jogos de sábado.

No domingo (18) a rodada tem prosseguimento às 16h com Santos x Novorizontino na Vila Belmiro, às 18h Palmeiras e Corinthians em Barueri, Portuguesa x Guarani no estádio do Canindé e às 20h Água Santa x Inter de Limeira no 1º de Maio no ABC.

A rodada será encerrada na segunda (19) às 19h com São Bernardo x Santo André no ABC.