Com pouco mais de duas semanas de antecedência do início das convenções partidárias, os diretórios municipais do PSD, PSL e Cidadania anunciam formalmente a pré-candidatura do advogado Gustavo Perissinotto a prefeito junto ao vereador Rogério Guedes como vice na chapa. O posicionamento oficial chega após a informação ter sido antecipada pela coluna Farol na última semana.

Em pronunciamento em conjunto, as siglas afirmam que o processo que conduziu a escolha do vice-prefeito na composição durou aproximadamente três meses. “Foi um processo realizado de maneira responsável, amparado em dados científicos, e de maneira muito democrática, com a participação de todos que compõem o grupo de apoio à pré-candidatura”, comunicam.

De acordo com os partidos, todos os pré-candidatos que participaram da disputa mostraram considerável qualidade técnica e política, o que tornou a escolha um processo extremamente difícil. A trajetória e o perfil de cada um dos envolvidos foram de alto nível, sendo que todos os nomes colocados reuniam atributos qualificados para representar os anseios da população. Após diversas reuniões, onde todos os partidos puderam se expressar, a maioria votou pela escolha do atual vereador Rogério Guedes”, informam. Segundo Perissinotto, “foi uma decisão amadurecida e pensando nas eleições. Chegou a hora do povo rio-clarense retomar as rédeas de seu destino e, sendo assim, aproveitamos a oportunidade para reafirmar o compromisso com a mudança que Rio Claro deseja”.

Além desses três partidos, outro que também participou de todo o processo de escolha foi o MDB, que havia indicado o nome do vereador Anderson Christofoletti. Após a decisão final ter sido tomada, o partido iniciou outra narrativa com o anúncio da pré-candidatura da vereadora Maria do Carmo Guilherme a prefeita, seguindo convocação da executiva nacional da sigla. O presidente do MDB Rio Claro, João Vieira, confirmou à reportagem que o diretório participou do processo que resultou na escolha da chapa anunciada até segunda-feira (10).

Eleições

Gustavo Perissinotto foi candidato a prefeito em 2016, ficando em 2º lugar. Rogério Guedes está no primeiro mandato de vereador