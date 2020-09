beautiful young hipster woman’s hands busy working on her laptop sitting at wooden table in a coffee shop

De 4 a 14 de setembro acontecem as inscrições para o concurso de bolsas do Claretiano – Colégio, para 2021. Esse ano, a prova acontecerá no ambiente on-line.

Serão ofertadas bolsas de estudo para o 6º ano do Ensino Fundamental e para a 1ª série do Ensino Médio. As inscrições estão disponíveis no site claretianocolegio.com.br/rioclaro/seletiva-bolsa.

Para se inscrever, é necessário preencher todos os campos do formulário e anexar o boletim de 2019 do aluno inscrito (no caso do Ensino Fundamental, também é possível anexar o Relatório Descritivo de 2019, caso não tenha o boletim).

As provas

Ensino Fundamental

A prova para o 6º ano será realizada no dia 17 de setembro, das 19h às 21h (por meio do link enviado para os inscritos). Ela será composta de 25 questões de múltipla escolha, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática e 5 de Conhecimentos Gerais.

Os 20 candidatos com maiores notas serão selecionados para a segunda fase, que será uma Prova de Produção de Texto, também on-line, que acontecerá no dia 22 de setembro, das 15h às 17h.

As bolsas disponíveis serão de 50 e 100% (exclusivamente na mensalidade escolar).

Ensino Médio

A prova para a 1ª série do Ensino Médio também acontecerá no dia 17 de setembro, das 19h às 21h (com link enviado por e-mail). Ela será constituída de 40 questões de múltipla escolha, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática, 10 de Ciências Humanas e 10 de Ciências da Natureza.

Os 20 candidatos com maiores notas realizarão a segunda fase, também uma Prova de Produção de Texto, no dia 22 de setembro, das 15h às 17h.

As bolsas disponíveis serão de 50 e 100% (exclusivamente na mensalidade escolar).

Confira o edital completo no site e participe!