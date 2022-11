Em breve, o playground do Parque Municipal do Lago Azul, em Rio Claro, receberá a denominação “Maria Clara de Oliveira”. A homenagem ocorre após aprovação pela Câmara Municipal do projeto de lei que versa sobre essa iniciativa de autoria do vereador Serginho Carnevale (União Brasil) com apoio do vereador Adriano La Torre (PP). A proposta passará por uma segunda votação na próxima sessão ordinária. La Torre foi o responsável por articular uma emenda para a compra de novos brinquedos para o espaço público, com isso foi convidado por Serginho para assinar o projeto em conjunto.

Maria Clara, de apenas 10 anos, faleceu há pouco mais de um mês, em 8 de outubro, na estrada vicinal entre o Distrito de Ferraz e a cidade de Corumbataí. A morte da criança ocorreu em decorrência de um trágico acidente de trânsito. Apesar do resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a pequena não resistiu aos ferimentos.

Na votação do projeto em primeira discussão, na quarta-feira (16), o plenário do Poder Legislativo recebeu a presença dos pais de Maria Clara. A emoção tomou conta do local, entre público e os próprios parlamentares. Conforme Serginho relatou na tribuna, ao pedir voto favorável, a criança era uma das frequentadoras do parquinho.

“Tal projeto de lei visa perpetuar a beleza, doçura, amabilidade, singeleza no olhar, riqueza de sentimentos e alegria, típica de uma criança, mas homenageando uma menina de 10 anos com a denominação de um lugar que só remete às boas lembranças de uma vida, que é um parque infantil. Ela era uma das milhares de crianças que frequentam e frequentaram o local. Deixar seu nome estampado e registrado no Parque Infantil do Lago Azul é homenagear uma criança que teria uma existência incrível, mas abreviado pela tristeza de uma tragédia sem precedentes para todos que conheceram a já saudosa Maria Clara de Oliveira”, declarou Carnevale.