uem passa a noite pela região do Lago Azul em Rio Claro nota a grande movimentação de adultos e crianças. O motivo é a decoração natalina montada pela prefeitura de Rio Claro para celebrar as festas de final de ano. A reportagem do Jornal Cidade foi conferir de perto os atrativos e conversou com Guilherme Pizzirani, secretário de Turismo, que falou sobre o trabalho desenvolvido: “Recebemos sim críticas por conta da inauguração no meio de dezembro, mas a entrega do resultado sem dúvidas supera qualquer atraso. A família rio-clarense está aqui presente e prestigiando e ainda para os que não vieram dá tempo. Este ano tivemos eleições, fechamento de contas e isso acabou influenciando, mas não tirando a magia do que apresentamos”, cita o secretário.

Guilherme Pizzirani, secretário de Turismo de Rio Claro

Entre as novidades deste Natal está a presença do Papai Noel em um espaço montado especialmente para ele: “Optamos por concentrar e trazer o Papai Noel aqui na torre e foi uma decisão assertiva visto que tem fila para tirar foto com ele. Em outros anos ele esteve na Casa Amarela lá na área central, perto da estação. Outra inovação é a feira do empreendedorismo, uma iniciativa que teve a mão da vice eleita Maria do Carmo Guilherme. Uma oportunidade de unir a geração de renda com o turismo e aproximar esses talentosos empreendedores da população. Temos ainda food trucks e apoio da segurança através da Guarda Civil Municipal que dá mais tranquilidade a todos de aproveitarem o espaço. Este ano não tivemos a árvore no meio do Lago mas acho interessante não repetir. A população gosta de ver coisas diferentes”, pontuou Pizzirani.

A aposentada Maria Alves aproveitou para trazer a neta de três anos e aprovou o espaço: “Esse trabalho da prefeitura não pode deixar de acontecer. É uma época que merece ser celebrada e para nós é um passeio alegre, gostoso de fazer. Não só a minha neta, mas as crianças, jovens, adultos e idosos se encantam. Como você pode ver tem fila para tirar foto ao lado de cada decoração”, afirmou.

A ideia segundo Pizzirani é realmente aprimorar: “Já sabemos como é o ritmo. Gustavo vai iniciar mais um mandato e o meu desejo é permanecer a frente do Turismo para dar continuidade a esse trabalho e muitos outros. A minha ideia é lançar o Parque de Natal lá pelo dia 23 de novembro de 2025 para ficar um mês de visitação. Tenho muitos projetos e o balanço que eu faço é que o município cresceu muito nesta área. O aniversário da cidade este ano foi um show a parte, a Festa das Nações, carnaval. Entregamos entretenimento para os rio-clarenses e visualizo muitos outros ganhos daqui pra frente”, finaliza o secretário.

Visitação

O Parque de Natal poderá ser visitado diariamente das 8h às 22h, até o dia 10 de janeiro. Não haverá visitação nos dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro e nos dias 1 e 2 de janeiro, pois Lago Azul estará com seus portões fechados, em virtude das festas de final de ano