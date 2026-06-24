O paratleta rio-clarense Luiz Paulo Galdino

Paratleta de Rio Claro arrecada recursos para disputar Campeonato Brasileiro e competição internacional de adestramento em Brasília

A história de Luiz Galdino é um exemplo de superação que ultrapassa as pistas de competição. Morador do município, o paratleta de Rio Claro do adestramento paraequestre está promovendo uma campanha de arrecadação para custear sua participação no Campeonato Brasileiro de Adestramento Paraequestre que será realizada em novembro, em Brasília.

Nascido em 24 de agosto de 1987, Luiz foi diagnosticado com meningite aos cinco meses de idade. A doença deixou como sequela a perda total da coordenação motora. Com muito esforço, apoio familiar e anos de tratamento, o paratleta de Rio Claro conseguiu vencer desafios que pareciam impossíveis.

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Luiz Galdino. Foto: Arquivo Pessoal

“Quando comecei na equoterapia eu não tinha força nenhuma nas pernas. Qualquer empurrão ou escorregão fazia eu cair no chão. No início eu precisava de três fisioterapeutas para acompanhar as sessões: uma de cada lado e uma montada comigo”, relembra o paratleta de Rio Claro.

Graças à dedicação de sua mãe, à fisioterapia e à equoterapia, Luiz deu seus primeiros passos aos seis anos de idade. Aos oito anos, iniciou o tratamento com cavalos, atividade que contribuiu para o desenvolvimento de força, equilíbrio e autonomia. Com o tempo, o que começou como terapia transformou-se em paixão pelo universo equestre.

Trajetória do paratleta de Rio Claro no paraadestramento

Em 2005, Luiz conheceu o paraadestramento por meio de José Adilson Bernardino, no Clube de Cavaleiros Professor Victorino Machado (CCPVM), em Rio Claro. Após alguns anos afastado da modalidade, retornou ao esporte em 2017, seguindo sua trajetória até voltar, em 2026, ao CCPVM, onde atualmente realiza treinamentos sob orientação técnica do atleta Giuseppe Felice Marques da Cunha.

Hoje, o paratleta de Rio Claro é destaque no cenário paraequestre e tem metas ambiciosas para a carreira. Seu principal objetivo é evoluir da categoria duas estrelas para três estrelas, nível considerado de alto rendimento e que abre portas para futuras disputas por vagas em Campeonatos Mundiais e Jogos Paralímpicos.

“Subir para três estrelas é muito importante porque é a categoria que permite entrar na disputa por vagas para os próximos mundiais e paraolimpíadas. Meu objetivo é chegar nesse nível e continuar representando o Brasil”, explica o competidor.

Campanha de arrecadação via Pix

Para viabilizar a participação nas competições deste ano, o paratleta de Rio Claro lançou uma campanha solidária com meta de arrecadar R$ 5 mil. Até o momento, R$ 1 mil já foram conquistados, o equivalente a 20% do objetivo. Ainda faltam R$ 4 mil para que o atleta consiga custear despesas relacionadas à viagem e participação nos eventos em Brasília.

As doações para apoiar o paratleta de Rio Claro podem ser feitas via Pix pela chave [email protected].

Com uma trajetória construída sobre coragem, persistência e amor pelo esporte, Luiz Galdino segue transformando desafios em conquistas e levando o nome do município para as principais competições do paraequestre brasileiro.