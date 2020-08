Você, em primeiro lugar, afastar, distanciar ou até mesmo ir para bem longe de pessoas que lhe fazem mal é investimento para a sua felicidade.

Ninguém perde por saber dar valor a si próprio e priorizar aquilo que o faz feliz.

Algumas vezes, nós necessitamos de uma pausa para analisar a maneira como temos vivido.

Podemos nos perder com muita facilidade por conta dos padrões impostos pela sociedade e com essa necessidade de agradar a outras pessoas e continuar seguindo por caminhos que nos trazem decepções e nos deixam com a sensação de insatisfações constantes.

Deixamos o auto-cuidado de lado, o amor próprio para suprir as demandas do outro, e com isso, investimos toda a nossa potencialidade, a energia, o nosso tempo e sentimento para agradar outras pessoas, que não reconhecem o nosso esforço, nossas atitudes e não nos respeitam.

Nós nos afastamos tanto de nossa verdadeira existência que, com isso, se apaga a nossa essência. O que torna tudo sem sentido e aparece o sofrimento, e com isso não sabemos encontrar o caminho de volta, e ficamos com a sensação de ficar presos a uma realidade que nos traz tristeza.

Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos, mas essa fase ruim não precisa durar para sempre, pois todos nós somos capazes de enfrentar e superar esse momento desagradável e voltar a uma vida melhor.

Para que seja possível essa mudança, precisamos nos enxergar como prioridade, o centro do nosso mundo e colocar nossos parceiros, nossos familiares e amigos de lado por um tempo e entender que somos nós que devemos vir em primeiro lugar e que a verdadeira felicidade só é alcançada quando vivemos para nós e não para poder impressionar a todos que estão ao nosso redor.

Precisamos entender que temos merecimento do amor próprio e isso não é egoísmo, é prioridade e saúde mental.