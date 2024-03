Ex-prefeito Juninho da Padaria nos estúdios da Rádio Jovem Pan News de Rio Claro durante sua participação no programa A Semana em 60 Minutos

Ex-prefeito classifica governo de Gustavo de esquerda e questiona legitimidade do PL de Rio Claro como representante dos conservadores

Durante participação no debate A Semana em 60 Minutos, da Rádio Jovem Pan News de Rio Claro (FM 106.1 MHz), o ex-prefeito Juninho da Padaria (PRD) deixou claro que não considera o atual chefe do Executivo, Gustavo Perissinotto (PSD), como um concorrente na disputa pelo voto do eleitorado de direita. Para Juninho, a atual administração municipal é de esquerda. “Quando eu fui prefeito, em 4 anos, foram 70 homicídios. Agora já são 110, e não terminou ainda a gestão. Quem governa? A esquerda”, declarou o ex-prefeito, que se declara pré-candidato ao Executivo nas eleições do próximo mês de outubro.

Partindo dessa análise, o concorrente de Juninho pelo voto conservador seria Rogério Guedes, que deve cancelar a mudança para o União Brasil e permanecer no PL diante da mudança no comando do partido. Pelas falas do ex-prefeito, vai ser difícil juntar as duas frentes. “Nós tivemos uma conversa com o PL anteriormente, mas como vamos conversar? Naquela condição não tinha como conversar. O PL tem secretarias, cargos dentro do governo de esquerda. A gente não fecha portas, mas não vamos mudar de lado (…) são caminhos diferentes”.

Foco – Participando também do debate A Semana em 60 Minutos, o presidente do diretório do PC do B, Ari Rios, declarou encarar com tranquilidade a possibilidade de vinda do PSB para apoiar o candidato a prefeito da federação formada por PT, PV e sua sigla, mesmo que seja preciso abrir mão de indicar o(a) vice do petista João Guilherme. “O objetivo maior do PC do B, mais a federação, é voltar a ter representante na Câmara (…) não dá para ter uma Câmara totalmente voltada para a direita, você vê os absurdos que essa Câmara faz (…) é um absurdo, uma aberração”. No caso do PSB indicar o candidato(a) a vice, o nome mais cotado é o da professora Márcia Berbel.

Ari Rios, presidente do diretório do PC do B

lll Fora do poder

Ari Rios reagiu à classificação que Juninho da Padaria deu ao governo de Perissinotto. “A esquerda não está governando Rio Claro, nunca governou. Porque o dia em que a esquerda governar, Rio Claro não vai ser a mesma. Porque a esquerda tem projeto para a cidade”. Também foi questionado sobre antigas gestões que seriam de esquerda, e classificou o MDB (que chegou ao poder com Du Altimari) de “golpista” e Cláudio de Mauro como “prefeito do PV”.

lll Fim de caso

Ari Rios também falou sobre as desavenças dentro da federação, no caso, com o PV. O vice-presidente dos verdes, José Aparecido Martins (Véio), que vinha criticando a situação entre os três partidos, fez as malas e se filiou ao Republicanos. Lembrando que a federação é um “casamento arranjado”, Rios emendou: “não existe tô fora, tem que caminhar. Parece que o PV realmente está com essa dificuldade, mas acredito no diálogo”.

lll Transição

As recentes mudanças no PL de RC foram um dos temas do debate. As atenções estão voltadas para o caso porque, a depender de quem estará no comando do partido, as implicações serão vistas imediatamente. Nos bastidores, já é dada como certa uma “guinada” à direita, com a sigla deixando o governo de Gustavo e lançando candidato próprio a prefeito. Mas, além do grupo do ex-presidente Alcir Russo e de Néia Garcia, parece que tem mais gente nessa coordenação.

Ronald Penteado foi reeleito presidente do diretório do Progressistas em Rio Claro nesse sábado. O secretário municipal de Serviços Públicos firma seu nome como uma das lideranças partidárias de maior permanência em comando de sigla, e já articula a vinda de nomes com “cacife” para a disputa à Câmara Municipal. E também estaria, dessa vez, na corrida para indicar o vice do prefeito Gustavo em sua tentativa de reeleição.