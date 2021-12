Luan Martendal – Folhapress

Uma família foi feita refém e um homem de 26 anos morreu após ser baleado dentro de casa por um homem fantasiado de Papai Noel.

O crime foi registrado na madrugada desta segunda-feira (20) em Joinville (SC), depois que o apartamento onde a vítima morava com a mãe, de 44 anos, e o padrasto, de 37, foi invadido pelo suspeito e outros dois homens. A Polícia Civil de Santa Catarina abriu inquérito para investigar o caso e ainda faz buscas pelos criminosos, considerados foragidos.

De acordo com a Polícia Militar, a família descansava em casa, em um condomínio no bairro Jardim Paraíso, na Zona Sul da cidade, quando foram surpreendidos por três homens por volta da meia noite.

Segundo relato da mãe da vítima, ela e o marido foram rendidos e, enquanto isso, “um dos homens, que portava uma arma de fogo e estava vestindo fantasia do Papai Noel, levou o filho até um dos quartos e realizou vários disparos contra ele”.

No local, a polícia encontrou Lucas Pereira de Almeida caído no chão do cômodo, próximo a cama, já morto. Segundo a polícia, ele apresentava perfurações de ao menos cinco tiros nas regiões do tórax e costas. Questionadas, as testemunhas informaram que desconhecem a motivação do crime e afirmaram que não conhecem os autores dos disparos.

O UOL entrou em contato com o delegado Dirceu Silveira Jr, titular da Delegacia de Homicídios de Joinville, que confirmou a abertura de inquérito policial na manhã de hoje.

“O fato é muito recente e as investigações estão na fase inicial. As diligências seguem sendo feitas para tentar localizar o autor e os coautores do assassinato, ainda não identificados. Também, até o momento, não é possível afirmar com clareza qual foi a motivação do crime”, disse ele.