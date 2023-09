O jogador Rony, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador do Goiás EC, durante partida válida pela vigésima terceira rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, na arena Allianz Parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Nesta quinta-feira (21), às 21h30, o Palmeiras enfrenta o Grêmio em Porto Alegre pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Abel Ferreira contará com o retorno do zagueiro Murilo, que cumpriu suspensão, e do meia Raphael Veiga, poupado na última rodada. A possível escalação do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony. Dono da melhor campanha neste início de returno do Brasileirão, o Palmeiras diminuiu a distância para o líder Botafogo. O Verdão é o segundo colocado do Brasileirão, com 44 pontos, a sete do líder Botafogo. O Grêmio vem logo atrás, em terceiro, com 40.

Grêmio

Para a partida, o técnico Renato Gaúcho não terá o zagueiro Kannemann, suspenso. Por outro lado, pode ganhar o retorno de Geromel, recuperado de lesão, que pode ficar com a vaga no time titular. Provável escalação: Gabriel Grando; João Pedro, Geromel (Bruno Alves), Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Nathan (Galdino), Cristaldo e João Pedro Galvão; Suárez. Na terceira posição do Campeonato Brasileiro, o setor ofensivo do Grêmio é o principal responsável pela colocação da equipe. O Tricolor é dono do segundo melhor ataque da competição. Mas o motivo de tanta oscilação pode ser depositado na defesa, que é a pior entre os dez melhores.