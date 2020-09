O jogador Raphael Veiga, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador Darlan, do Grêmio FBPA, durante partida válida pela décima primeira rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, na Arena do Grêmio. (Foto: Cesar Greco)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Pela sexta vez em dez jogos realizados neste Campeonato Brasileiro, o Palmeiras empatou. Neste domingo (20), a equipe de Vanderlei Luxemburgo ficou no 1 a 1 com o Grêmio, pela 11ª rodada do Nacional, em Porto Alegre.



Raphael Veiga abriu o placar para o Palmeiras no segundo tempo, mas Ferreira evitou a derrota do time da casa empatando de cabeça já nos acréscimos.



Único invicto no Brasileiro até agora, o Palmeiras é segundo time que mais empatou -o primeiro é justamente o Grêmio, com sete empates também em dez jogos- e ocupa a quarta colocação.



São 18 pontos conquistados pelos paulistas, somando as seis igualdades às quatro vitórias conquistadas.



Neste domingo, assim como já havia ocorrido na maior parte dos casos, a sensação ao apito final foi de desperdício de dois pontos na tabela, não de conquista de um.



Apenas em um de seus empates o Palmeiras foi a equipe que buscou igualar o placar -diante do Internacional, no Allianz Parque, reagindo depois de levar um gol já nos acréscimos do segundo tempo.



Nos outros quatro, esteve à frente e permitiu que Fluminense, Goiás, Bahia, Sport e agora o Grêmio se recuperassem.



O Atlético-MG, líder do torneio após vencer no sábado e contar com derrota do Internacional (segundo colocado), vive situação bem distinta. Tem sete triunfos, três derrotas e nenhuma igualdade no Brasileiro. Os mineiros somam, assim, 21 pontos, três a mais que os alviverdes.



Na quarta-feira (23), o Palmeiras receberá o paraguaio Guaraní pela Libertadores, às 21h30. No próximo domingo (27), às 16h, novamente em casa, vai encarar Flamengo pelo Nacional.



Já o Grêmio, que foi a 13 pontos, mas escapou de uma derrota, enfrentará o líder Atlético-MG no próximo sábado (26), às 21h. Antes, pela Libertadores, chegará pressionado ao clássico contra o Internacional, na quarta, também às 21h30.

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz, Diogo Barbosa; Lucas Silva (Ferreira), Darlan (Isaque), Matheus Henrique, Robinho (Guilherme Azevedo), Alisson; Diego Souza. T.: Renato Gaúcho

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez, Viña; Ramires (Wesley), Gabriel Menino (Bruno Henrique), Danilo, Raphael Veiga (Vitor Hugo); Willian (Luiz Adriano), Rony (Gabriel Veron). T.: Vanderlei Luxemburgo

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Juiz: Rodrigo D’Alonso Ferreira

Cartões amarelos: Victor Ferraz (Grêmio); Gabriel Menino, Felipe Melo, Viña (Palmeiras)

Gols: Raphael Veiga, aos 26min do segundo tempo (Palmeiras); Ferreira, aos 46min do segundo tempo (Grêmio)