Levi Silva Vitti celebrou seu último aniversário no dia 4 de janeiro, 12 dias antes de falecer. Nesta foto ele está ao lado dos irmãos Nathan de 3 anos e Asafe de 7 anos

Levi Silva Vitti faleceu na terça-feira, dia 16 de janeiro

Foi sepultado nesta semana o pequeno Levi Silva Vitti, de apenas cinco anos. Junto com os pais (Edilaine Silva Vitti e Alexandre Vitti Barbosa) e os irmãos (Nathan e Asafe), ele morava no bairro Bosques do Rio Claro e teve a sua história e luta de vida contadas no Jornal Cidade por algumas vezes, já que os pais fizeram campanhas para conseguir recursos que ajudassem no tratamento do filho.

Relembre

Em fevereiro de 2019, quando tinha apenas 29 dias de vida, Levi Silva Vitti sofreu uma parada cardiorrespiratória que acarretou em várias sequelas neurológicas e ortopédicas. No decorrer da internação na UTI, também foi diagnosticado com síndrome de Wolf Parkinson White, que é uma síndrome cardíaca.

Agradecimentos

Os pais lutaram muito para dar a Levi as melhores condições de tratamento e uma qualidade de vida adequada diante das limitações que ele apresentava. Tudo isso sempre teve um custo alto e campanhas foram realizadas: “Com a morte do meu filho nesta semana, me senti na obrigação de fazer um agradecimento a toda a comunidade que de alguma forma nos ajudou ao longo desses cinco anos, seja através de doações ou de orações. Agradeço também ao Jornal Cidade, que sempre deu visibilidade às nossas campanhas. Levi estava em casa quando começou a passar mal. Imediatamente corremos para a UPA, mas ele não resistiu devido à síndrome que tinha e o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Ficam as saudades e a boas lembranças vividas”, finaliza.