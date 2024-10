Padre Jocelir celebra hoje missa em comemoração a Fátima. Foto: Arquivo JC.

Internado desde setembro após sofrer um infarto, o padre Jocelir, do Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, em Rio Claro, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (15). Segundo nota assinada pelo diácono Anderson e divulgada nas redes sociais do padre, “ele vem se recuperando muito bem, no entanto, por orientações médicas, as visitas continuam proibidas neste momento, para que ele tenha uma boa evolução. Contamos com a colaboração de todos e agradecemos imensamente pelas orações em favor do padre. Em breve, ele retornará ao Santuário para receber o carinho de todos vocês de perto!”.

No dia 22 de setembro, através das redes sociais, a comunidade do Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio informou que o padre Jocelir havia sofrido um infarto e estava sob cuidados intensivos de uma equipe médica. A notícia foi divulgada nas páginas oficiais do padre e do santuário no Facebook e no Instagram. “Acreditamos na força da oração e na união de nossos corações, e pedimos que todos se unam em fervorosa oração pela recuperação do nosso querido padre”, destacava o comunicado.