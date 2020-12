Foto: Governo do Estado de SP

A Secretaria da Segurança Pública lança, nesta segunda-feira (21), a Operação Verão + Seguro 2020/2021, que contará com o reforço de 2.938 policiais militares em 16 municípios do litoral sul e norte de São Paulo, além do efetivo já empregado diariamente. A ação será realizada em duas etapas, tendo início no dia 21 de dezembro deste ano e término no dia 17 de fevereiro de 2021.

Os municípios contemplados são: Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, Iguape, Cananéia, Peruíbe, Ilha Comprida, Itanhaém, Mongaguá, Cubatão, Bertioga, Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba. Em praias e represas, as atividades também serão apoiadas por guarda-vidas contratados temporariamente e treinados pelo Corpo de Bombeiros. Também haverá reforço no policiamento da Capital, com a mobilização de soldados na região central, em especial nas áreas de comércio popular.

Integram a operação equipes do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), Corpo de Bombeiros (CCB), Policiamento de Trânsito (CPTran), Policiamento Ambiental (CPAmb), Policiamento de Choque (CPChq) e da Aviação (CavPM).

Apesar do aumento no efetivo e nas ações de patrulhamento, a SSP reforça as orientações e recomendações das autoridades de saúde para o combate ao novo Coronavírus. A Polícia Militar, assim como tem feito desde o início da pandemia, continuará apoiando os órgãos municipais e a vigilância sanitária, responsáveis pelas fiscalizações e demais ações para coibir a aglomeração de pessoas.

“Além de proteger as pessoas pelo aumento da ação de presença policial e das ações de resgate e salvamento, típicas de bombeiros, como faz todos os anos, a Polícia Militar continuará sua ação eminentemente humanitária, orientado as pessoas em relação às medidas de prevenção ao coronavírus”, afirmou o Coronel Fernando Alencar Medeiros, comandante geral da Polícia Militar.

Policiamento

A Polícia Militar enviará 2.326 profissionais para reforçar o policiamento nas cidades da Baixada Santista e 612 para o litoral norte. A partir do dia 1º até o término da ação, as regiões passam a contar com reforço de 900 policiais militares.

Durante todo o período da operação, a PM contará com 912 viaturas, 70 cavalos, 30 cães, 93 embarcações, cinco aeronaves e 15 drones. Na Capital, o reforço policial será feito com a mobilização de 235 soldados, que serão empregados ao policiamento na área de comércio da região central.

A Polícia Civil também participará da operação e terá o efetivo total empenhado nas ações nas ruas, delegacias, em investigações de crimes e no atendimento à população. Somado a isto, os plantões dos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML), da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), terão suas escalas reorganizadas com o efetivo que já atua nas regiões contempladas com a operação.

Operação Praia Segura

A partir desta segunda-feira (21), o Corpo de Bombeiros realiza a operação Praia Segura com o objetivo de prevenir afogamentos a partir de atividades de busca e salvamento, resgate de embarcações em situações de risco, entre outras. Ao todo, serão empregados 986 guarda-vidas por tempo determinado (GVTD), sendo 936 destinados ao litoral e 50 para reforçar a segurança de banhistas nas represas Billings e Guarapiranga, na Capital de Grande São Paulo.

Detecta

O Detecta também reforçará as ações de policiamento durante a Operação + Seguro. Toda região do litoral paulista conta com leitores interligados ao sistema de monitoramento, que é o maior big data da América Latina, que integra bancos de dados das polícias paulistas. No sistema, estão conectados dados do Registro Digital de Ocorrência (RDO), Instituto de Identificação (IIRGD), Sistema Operacional da PM, Sistema de Fotos Criminais (Fotocrim), além de dados de veículos e de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Detran.

Atualmente, são mais de 4.900 câmeras em pelo menos 3.060 pontos de todo o Estado de São Paulo. Desde 2014 até novembro deste ano, as polícias prenderam 14.674 pessoas, interceptaram 22.100 veículos e apreenderam 731 armas de fogo com o auxílio do sistema no Estado.