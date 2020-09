A Polícia Militar Ambiental apreendeu nessa sexta-feira (4) em Santa Maria da Serra, município na região de Rio Claro próximo a São Pedro, 1.072 quilos de peixes oriundos de pesca irregular. Durante deslocamento pela Rodovia SP-304, as autoridades se depararam com um veículo rebocando uma carreta com barco onde em sua carroceria haviam várias caixas utilizadas para o transporte de pescado.

Após abordagem foi verificado no interior das caixas a existência de peixes da espécie cuirimba, os quais após serem verificados seus tamanhos constatou estarem todos abaixo do tamanho exigido por lei, o que configura pesca proibida. Diante disso, quatro homens foram encaminhados à delegacia de São Pedro onde foi apresentada a ocorrência.

De acordo com a Polícia Ambiental, foram lavradas multas no valor de R$ 45,7 mil a um dos responsáveis e outras três multas de R$ 44,3 mil a cada um dos demais indivíduos envolvidos no crime ambiental. Todo o pescado foi apreendido e posteriormente descartados pelas autoridades.