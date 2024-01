Foi deflagrada nesta sexta-feira (12), a ‘Operação Paraíso’ na cidade de Rio Claro. A Polícia Civil, através dos agentes operacionais da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), com apoio de policiais civis da DIG, CPJ, DDM, Delegacia de Itirapina e Canil da Guarda Civil Municipal, cumpriram três mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal de Rio Claro.

Na ação foram apreendidas drogas, máquinas caça-níquel, cigarros contrabandeados, dinheiro, celulares, balança de precisão e uma motocicleta com a numeração suprimida. Os imóveis alvo de busca eram uma mercearia localizada no bairro Recanto Paraíso, onde efetivamente ocorria o tráfico de drogas, e as residências do indivíduo apontado como dono da “biqueira” no bairro Jardim São Paulo, e do indivíduo apontado como gerente do ponto de tráfico no bairro Jardim Panorama.

Na mercearia foram encontradas sete máquinas caça-níquel, 44 porções de cocaína, R$ 93,00, dois aparelhos celulares, tendo sido preso em flagrante um investigado apontado como gerente da “biqueira”, que também teve a casa vistoriada, e uma motocicleta Honda Biz apreendida com a numeração de chassi e motor suprimida. Na mercearia ainda foi localizado um outro criminoso que era procurado pela Justiça por mandado de prisão cível. Ele foi identificado e recolhido junto ao setor carcerário.

Por fim, no bairro Jardim São Paulo, foram feitas buscas em uma residência apontada como sendo do dono da ‘biqueira’. No local as equipes localizaram a expressiva quantia de R$ 117.820,00 em dinheiro, além de três telefones celulares e uma balança de precisão.