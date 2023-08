Foto: Arquivo/Agência Brasil

Uma das metas é descobrir novos talentos em tecnologia

Por Alana Gandra – Repórter da Agência Brasil – Rio de Janeiro

Organizações não governamentais (ONGs) estão oferecendo capacitação profissional gratuita para jovens em todo o Brasil. Até a próxima sexta-feira (4), por exemplo, jovens de 18 a 22 anos, residentes na cidade de São Paulo e que tenham concluído o ensino médio em escolas públicas, poderão se inscrever para 30 vagas de capacitação em tecnologia do projeto New Start Único.

As vagas são oferecidas pelo Instituto Ser+. As inscrições podem ser feitas no link. As aulas serão presenciais na Universidade São Judas Tadeu, no bairro da Mooca. Os participantes receberão cartão-alimentação, plano odontológico, kit pedagógico e uma bolsa de 50% na mensalidade da instituição universitária.

A meta é descobrir novos talentos em tecnologia, preparando futuros profissionais para atender demandas do mercado. Eles aprenderão também a desenvolver competências para resolução de problemas e raciocínio lógico, além de construção de conhecimentos técnicos em programação (front-end) e tecnologia da informação lógica de programação.

Temáticas indígenas

Já o Museu das Culturas Indígenas (MCI) promove, este mês, encontros para formação gratuita de educadores dos ensinos fundamental e médio de São Paulo, que poderão participar gratuitamente do ciclo de formação em temáticas indígenas.

Os encontros serão nos próximos dia 10, das 10h às 12h, com foco no ensino fundamental, e no dia 19, das 15 às 17h, para educadores do ensino médio. As inscrições estão abertas no site.

O ciclo é conduzido pelos Mestres de Saberes, membros indígenas do programa educativo do museu e pode ser acompanhado também por educadores de outros espaços de aprendizagem. O Museu das Culturas Indígenas é vinculado à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e gerido pela Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari (Acam Portinari), em parceria com o Instituto Maracá e o Conselho Indígena Aty Mirim.

Já as inscrições para o programa Adaptajuv-advocacy, adaptação e juventudes pelo clima, promovido pelo Greenpeace e pela organização Clima de Eleição, foram prorrogadas até o dia 14 próximo. O projeto visa capacitar jovens de Manaus, Recife e São Paulo para atuação ativista em prol de políticas públicas de adaptação às mudanças climáticas. As inscrições podem ser feitas pelo link e estão abertas a organizações ou coletivos que desenvolvem ações sociais por justiça climática, contra o racismo ambiental e que tenham interesse em incidir sobre a agenda climática de seus municípios.

Oferecendo 135 vagas, o programa terá cerca de 30 dias de aulas online no período de agosto a novembro, e disponibilizará 30 bolsas conectividade de R$ 100 para apoio a acesso à internet. Ao final desse período, três organizações de cada área serão selecionadas para a segunda fase do programa. Elas receberão apoio financeiro para desenvolver campanhas de advocacy (defesa e argumentação em favor de uma causa), como incentivo para organização de oficinas no território, além de comunicação e incidência política para pressionar o poder público local.

Programação

Estão abertas também inscrições até o dia 31 de agosto, no endereço, para cursos gratuitos de programação, inglês e soft skills (habilidades comportamentais), em uma iniciativa da ONG Programadores do Amanhã, parceira do Órbi Conecta, principal hub de inovação de Minas Gerais. O curso tem duração de um ano e foco em jovens pretos, pardos e indígenas de baixa renda, de 16 a 21 anos, de todo o Brasil. Os cursos são totalmente remotos. Os interessados devem estar regularmente matriculados no 2º ou 3º ano do ensino médio de escola pública. A previsão é que as aulas tenham início em setembro.

As aulas são realizadas ao vivo, via plataforma Zoom. Caso o aluno não tenha acesso à internet e não possua computador, ele receberá um notebook, além de auxílio financeiro para custear a internet durante o curso. A metodologia de aprendizagem é baseada em aplicação prática. No final, os estudantes recebem, além da formação, apoio para serem admitidos no mercado de trabalho.

Outro curso gratuito online de capacitação para o mercado de trabalho está sendo oferecido pelo Instituto Proa. As inscrições estão abertas até 4 de setembro no link. Há milhares de vagas, segundo informou o instituto, para jovens de 17 a 22 anos, que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em escola pública nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro.

O curso tem 100 horas de duração e é dividido em quatro módulos, cujo objetivo é preparar os alunos para definir metas profissionais e ter bom desempenho nas entrevistas de emprego. Os módulos são: autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação. Por semana, serão sete horas e meia de aulas de segunda a sexta-feira. Ao final, os participantes receberão certificado de conclusão e acesso a uma plataforma exclusiva de vagas de emprego.