INFORME PUBLICITÁRIO

Félix Tabera Filho comanda a ONG General Félix Tabera, instituição atuante desde 1929, responsável pela Campanha “TODOS CONTRA O CORONAVÍRUS”, que já arrecadou cerca de cinquenta e seis toneladas de alimentos, tudo já distribuído às famílias carentes de Rio Claro. Em tempos como o que estamos vivendo, em que muitas pessoas precisam de ajuda, a ONG General Félix Tabera tem atuado fortemente espalhando a solidariedade e o amor ao próximo. Félix Tabera Filho, Pós-Doutorado em Direito, atual Presidente Nacional da Organização Não Governamental (ONG) General Félix Tabera, idealizada pelo seu pai, tem uma ampla carreira profissional: Professor de Português, Inglês, Francês, e OSPB (Organização Social e Política do Brasil), desde 1973; Coordenador e Diretor Pedagógico de diversas instituições de ensino; Professor de Cursos Universitários e de Pós Graduação, desde 1978; Advogado (desde início de 1978); Chefe do Departamento Jurídico de diversas empresas e instituições (desde 1979); Escritor desde 1964; Membro da Magistratura de Pé Eleitoral (por diversos anos); Assessor especial do Governo do Estado do Rio de Janeiro-RJ (1983/1986); Assessor Especial da Presidência da República (em várias oportunidades); Coordenador C.A.A./ SEPLAN/PR (Coordenadoria de Análise Ambiental da Secretaria de Planejamento da Presidência da República) (1988/1989); Assessoria Política, Administrativa, Eleitoral e Jurídica a inúmeros políticos/partidos políticos; Promotor de Justiça aposentado.