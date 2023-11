Além do novo e grandioso projeto do Hospital Público Municipal, em obras avançadas ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cervezão, o Governo Gustavo Perissinotto (PSD) vem avançando em demais obras que serão concluídas nos próximos meses, tornando-se coringas para sua gestão no último ano do atual mandato, em 2024, quando vai concorrer à reeleição. Entre elas estão a nova Rua João Polastri, as pavimentações nos bairros Nova Rio Claro, Maria Cristina e Nova Veneza, além da construção da Avenida Integração e revitalização da Avenida Visconde.

Pelos lados da região sul, a Rua João Polastri está recebendo uma grande intervenção e mudança na mobilidade urbana e no paisagismo. Com investimentos de pouco mais de R$ 2 milhões, a obra visa melhorar o tráfego do trecho que circula a área do aeroporto municipal, onde fica o Aeroclube. O local é utilizado por milhares de pessoas para, sobretudo, lazer e atividades físicas. Segundo a Prefeitura, a rua passará a ter duas faixas de rolagem, o que vai dinamizar o tráfego no local. Para isso, o estacionamento horizontal será eliminado, para liberar espaço ao trânsito de veículos. Também será implantada uma ciclovia.

As pavimentações seguem ocorrendo em bairros que nunca tiveram asfalto. Na região do Maria Cristina e Nova Veneza, o convênio com o Governo do Estado firmado meses atrás em R$ 20 milhões está possibilitando que aquelas famílias passam a ter um pouco mais de conforto. Apesar disso, recentes reclamações chegaram à reportagem do Jornal Cidade sobre alguns descuidos no andamento do serviço, com calçadas quebradas e outros problemas relatados pelos moradores.

Metade desse valor vultuoso o governador Tarcísio de Freitas liberou, enquanto a outra parte são de recursos próprios da Prefeitura. Também serão concluídas algumas “pontas” de vias públicas, em trechos do Distrito Industrial, Ajapi, Jardim Anhanguera, Jardim Mirassol, Jardim Novo, Jardim São Paulo, Novo Wenzel, Vila Santo Antônio, Jardim Araucária, Vila Paulista, Jardim Matheus Manieiro, Vila da Paz e Jardim Inocoop.

O Nova Rio Claro ainda não recebeu obras. É talvez o local com maior problemática envolvida. Isto por que desde o início da atual gestão fala-se sobre a ideia de levar pavimento ao bairro. As famílias vêm há anos protestando para serem lembradas pelas gestões da Prefeitura. Ao que parece, isso deverá ser solucionado. O edital de licitação está em andamento e a obra deve custar cerca de R$ 15 milhões.

Pela Avenida Visconde do Rio Claro, a contratação da empresa que executará parte da intervenção ocorrerá nos próximos dias. A sessão pública da licitação foi marcada para o dia 13 de novembro. O contrato está estimado em quase R$ 1,9 milhão. A última grande novidade é a construção da Avenida Integração, que vai ligar a Avenida 24-A até as proximidades da Rodovia Washington Luís (SP-310). A abertura dos envelopes foi marcada para 27 de dezembro. O custo deve ser até R$ 37,2 milhões em três frentes de trabalho distintas. Os recursos para a mega obra, que revive o antigo projeto da Avenida Paulista do ex-padrinho político de Gustavo, Du Altimari, serão captados através do leilão de oito grandes áreas institucionais desafetadas pela Prefeitura após aprovação na Câmara de Rio Claro. A ideia é arrecadar, ao menos, R$ 45 milhões.