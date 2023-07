Moradores do Jardim São Paulo questionam corte de árvores e outras medidas; prefeitura afirma que remoção foi autorizada para o desassoreamento do córrego

O trecho de frequentes alagamentos é um problema antigo para os moradores do Jardim São Paulo. Na área onde está o córrego Wenzel, na região da Avenida 16 com a Rua 20, os terrenos e até as vias são tomados pelas águas com frequência. Há até aviso para que os motoristas não atravessem a região quando começar a chover. Recentemente, a prefeitura de Rio Claro realizou uma intervenção no local, com trabalho de desassoreamento do córrego.

O serviço despertou alguns questionamentos entre os vizinhos, principalmente devido à remoção de árvores das margens do córrego e também pelo fato de que o trabalho não teve continuidade na passagem da água sob a Via Castelo Branco. Leitores entraram em contato com o JC apresentando dúvidas sobre, por exemplo, a existência de autorização para remoção das árvores. Além disso, um morador questiona se existem laudos de órgãos competentes sobre a alteração no curso do córrego. Os vizinhos ainda se queixam de que não houve divulgação de informações sobre a obra e as devidas autorizações para sua realização. “Os alagamentos são alvo frequente de queixas dos moradores, logicamente que as obras são bem-vindas. Mas a forma como essa intervenção foi realizada gerou muitas dúvidas entre os vizinhos e o temor de que, ao invés de uma solução, essas alterações possam é trazer mais transtornos no futuro. Retirada de árvores de margem de córrego, por exemplo, será que é uma medida adequada?”, pergunta um dos leitores, que não quis ser identificado.

Procurada pela reportagem do Grupo JC de Comunicação, a Secretaria de Comunicação da prefeitura de Rio Claro informa que “o leito não foi alargado. O córrego passou por obra de desassoreamento e limpeza. Não houve alteração das características naturais do curso d’água. O material que assoreava o córrego está sendo levado do local para a destinação correta. As árvores que precisaram ser removidas foram retiradas com autorização, a partir de laudo técnico. Não foram removidas árvores nativas”.

Ainda não ocorreram chuvas em volume considerável em Rio Claro desde a realização da obra de desassoreamento do córrego Wenzel.