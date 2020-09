A Eixo SP Concessionária de Rodovias realiza intervenções no pavimento e na sinalização horizontal no km 96, sentido oeste da SP 191 – Rodovia Irineu Penteado, acesso a Charqueada.

As equipes têm atividades programadas para a quarta-feira, dia 02, das 7h às 17h e nesse período é possível que haja interdição de trânsito. O trecho está sinalizado e a concessionária recomenda que o usuário redobre o cuidado e que durante as obras utilize a entrada no km 98 da mesma rodovia para acessar Charqueada.

Sobre a Eixo SP

A Eixo SP Concessionária de Rodovias administra o lote Pipa (Piracicaba-Panorama), malha com mais de 1.273 km de estradas que passam por 62 municípios da região de Rio Claro, no centro do Estado, até Panorama, no extremo oeste, na divisa com o Mato Grosso do Sul. O maior contrato de parceria público-privada sob supervisão da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) terá investimentos na ordem de R$ 14 bilhões em obras de ampliação, conservação, além da modernização de serviços ao usuário.