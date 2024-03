Imagem ilustrativa

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário divulgou um boletim informando sobre as interdições e obras previstas para hoje, quarta-feira (20), em Rio Claro. Diversos recapeamentos estão em andamento no Jardim Guanabara, afetando múltiplos pontos da região.

As interdições estão programadas para ocorrer na Rua 16-A, no Jardim Itapuã, das 11h às 18h, com autorização para trânsito de caminhões destinados à descarga de concreto, devido às obras em andamento. Além disso, a drenagem será realizada na interseção da Avenida 38A com a Rua 13A, Ulysses Guimarães, e na Avenida 56 cruzando com a Rua 10, na Vila Olinda. As seguintes ruas também serão afetadas pelas obras de drenagem: Ruas Alpha e Avenida Potencial, no bairro Nova Rio Claro; ruas do bairro Nova Veneza; ruas 27 e 28, no Jardim Mirassol; Rua 23, no Jardim Anhanguera; e Avenida 70, no Jardim Araucária, entre a Rua 3 e a Rua 1. Além disso, a Rua 21, no Jardim Claret, também estará interditada.

Obras de suavização de valetas estão previstas para ocorrer nas seguintes localidades: na Rua 15 com Avenida 27, no sentido da Avenida 27 entre a Rua 15 e a Rua 16, no Bairro Olímpico; na Rua 16 com Avenida 29, no trecho entre a Avenida 31 e as Ruas 16 e 17, também no Bairro Olímpico; na Rua 16 com Avenida 29, entre a Avenida 27 e as Ruas 15 e 16, no Bairro Olímpico; na Rua 18 com Avenida 29, entre a Rua 18 e as Avenidas 27 e 29, no Jardim Quitandinha; na Rua 20 com Avenida 25, no sentido da Avenida 25 entre a Rua 20 e a Rua 21, na Chácara Luza; e na Rua 22 com Avenida 25, no sentido da Rua 22 entre a Avenida 25 e a Avenida 27, também na Chácara Luza.

Os serviços de tapa-buraco continuam em andamento no Bosque do Rio Claro, Jardim Brasília, Jardim Chervezon, Jardim Figueira, Jardim Novo Parque Universitário, Rua 03 com Avenida 06 no Bom Retiro e Rua 04 da Avenida 14 à Avenida 16, também no Bom Retiro.

Além disso, serão realizadas sinalizações horizontais em diversos pontos da cidade. No Santana, as intervenções ocorrerão na Rua 8 cruzando com a Avenida 10 e a Rua 8, na Rua 6 cruzando com a Avenida 20 e a Avenida 22, e na Avenida 28 cruzando com a Rua 6. No Cidade Jardim, as sinalizações serão feitas na Rua 5 cruzando com a Avenida 29 e a Avenida 31, enquanto no Jardim Inocop, as intervenções ocorrerão na Rua 1 cruzando com a Avenida 7.