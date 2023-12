Governo Federal contrata empresa para construir câmpus do Instituto Federal de Rio Claro, no bairro Alto do Santana. Contrato já está homologado

O Governo Federal, através do Ministério da Educação, homologou nessa sexta-feira (8) a contratação da empresa Construtora Carvalho & Costa, que será a responsável pela construção, ampliação e reforma do antigo prédio da Unesp, no bairro Alto do Santana, para abrigar o câmpus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo em Rio Claro.

Segundo documento ao qual a reportagem do JC teve acesso, o valor chega a quase R$ 12 milhões. Em setembro, o Jornal Cidade revelou que o edital de licitação estava balizado em R$ 16 milhões, sendo ofertado o menor preço para a contratação. Após a assinatura do contrato, a proponente vencedora terá 12 meses para concluir o serviço.

O objeto do contrato compreende as construções do novo bloco administrativo, reforma com ampliação do bloco hexágono com instalação de elevador, portaria, quadra de esportes coberta, pátio para estacionamento, reservatórios de água, fechamento com gradil, entre outros numa área total construída de quase 3 mil metros quadrados.

Em várias audiências públicas realizadas no município, com articulação da reitoria do IF-SP com o vereador Julinho Lopes (PP) e a Prefeitura de Rio Claro, foram discutidos os cursos que poderão integrar a grade curricular do câmpus do IF. Entre as três mil escolhas na pesquisa realizada, os mais votados foram o eixo tecnológico em Produção Industrial com os cursos de Cerâmica e Química, o eixo de Produção Cultural e Design com o curso de Técnico em Produção de Áudio e Vídeo e, no eixo de Controle e Processos Industriais, o curso em Automação Industrial.

Segundo Lopes, o apoio de Silmario Batista Santos, reitor do Instituto Federal em São Paulo, e do deputado federal Maurício Neves foi importante para que o Governo Federal liberasse o andamento da implantação da unidade local. A maior parte do imóvel, no Alto do Santana, está abandonada há décadas e alvo de reclamações de moradores vizinhos há muitos anos. Na lateral da Rua 11, está em funcionamento a Escola Municipal “Arlindo Ansanello”, em convênio do próprio IF com a Prefeitura desde a antiga administração do ex-prefeito Juninho da Padaria.