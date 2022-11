A Fundação Florestal, autarquia vinculada ao Governo do Estado, aguarda o prazo de recursos na licitação que contratará uma empresa para executar obras de infraestrutura na Floresta Estadual “Edmundo Navarro de Andrade” (Feena), em Rio Claro. Conforme a coluna Farol JC revelou na edição de ontem (23), a empresa habilitada na primeira colocação no certame com o melhor preço é a Sandin Engenharia, de São Paulo, com valor ofertado na proposta de R$ 3,1 milhões. O valor balizado até então chegava a quase R$ 3,3 milhões.

Segundo apurado pela reportagem, a empresa habilitada ofertou uma proposta no valor exato de R$ 3.176.017,02 (milhões). A Sandin Engenharia atua há mais de 40 anos no ramo de incorporação e construção civil e tem como parceiras dezenas de prefeituras paulistas, além da própria Fundação Florestal e Prefeitura de São Paulo. A segunda empresa habilitada é a CHG Engenharia e Construções, também da capital. A oferta desta foi de R$ 3.254.027,17 (milhões).

O Jornal Cidade noticiou em agosto que a Câmara de Compensação Ambiental do Estado aprovou a liberação do recurso para obras de encanamento de água, energia e esgoto, além da reforma e adequações do Solar Navarro de Andrade, do Museu do Eucalipto e do alojamento do antigo Horto Florestal, que há exatos 20 anos se tornou Floresta Estadual. Trata-se de uma articulação realizada em maio deste ano no Governo do Estado de São Paulo junto com a Prefeitura, a Câmara Municipal e o Ministério Público.

Há anos que se espera um investimento de grande porte para a Feena, local turístico que recebe milhares de pessoas anualmente para visitações. No mês de maio, o prefeito Gustavo Perissinotto (PSD), a vereadora Carol Gomes (Cidadania) e o vereador Julinho Lopes (PP) estiveram em numa visita técnica com o subsecretário de Meio Ambiente da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, Eduardo Trani, o diretor executivo da Fundação Florestal, Rodrigo Levkovicz, a promotora do Gaema do Ministério Público, Alexandra Facciolli, conselheiros e técnicos da prefeitura, quando discutiram a proposta.