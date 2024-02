Duas obras de drenagem interditam os cruzamentos da Avenida 38 A com Rua 13 A (Vila Alemã) e Avenida 56 com Rua 10 (Vila Olinda). Outras intervenções acontecem nas ruas Alpha e Potencial (Distrito Industrial), ruas dos bairros Nova Rio Claro e Nova Veneza, ruas 27-28 (Jardim Mirassol) e Rua 23 (Jardim Anhanguera).

As suavizações de valeta com bloqueios de tráfego continuam na Rua 1 entre as avenidas 14-16 e 16-18, Rua 4 entre avenidas 27 e 29, Rua 5 entre avenidas 11-13, 9-11, 6-8 e 8-10, rua 7 entre avenidas 21-23 e 23-25, Rua 10 entre avenidas 13 e 15, e Rua 13 com Avenida 2. Também existe uma suavização de canaleta na Rua 3 com Avenida 22.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário de Rio Claro informa ainda que as sinalizações horizontais ocorrem na Avenida 1 com Avenida M-23, no Jardim Floridiana. No Jardim Novo I, os serviços estão previstos para a Rua 9 JN com avenidas 1 JN (dois lados) e 5 JN, e rua 11 JN com avenidas 1 JN e Marco Antônio Padula (dois lados).

Recapeamento na Rua 13 JP, entre as avenidas 7 JP e Avenida 9 JP (Jardim das Palmeiras), e da Avenida 9 JP à Estrada dos Costas.. Enquanto isso, tapa-buracos no Benjamin de Castro e restauro de base de pavimento na Rua 16 JN e na Rua 17 JN, entre as avenidas 1 JN e 5 JN.

Manutenção nas praças do Bandeirantes, Tilápias e San Marino, roçagens, limpeza e pintura de guias na calçada do colégio Michel Alem, Constante Peruchi (da Avenida 29 até a Avenida 45), Ulysses Guimarães, Rua 14 (da rotatória até o Araucária), paredão da Fepasa, canteiro central do Jardim São Caetano, Rua 6 (sentido Jardim Progresso), Rua 8, Rua 23 (Jardim Mirassol), Jardim Condutta, Castelo Branco e Jardim Itapuã (próximo ao condomínio Portinari).