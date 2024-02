As obras da ciclovia da Avenida Visconde do Rio Claro estão hoje no trecho que vai da Avenida 14 até a Rua 7. O tráfego ficará parcialmente interditado, o que exige atenção dos condutores de veículos, conforme orienta a Secretaria de Mobilidade Urbana e Sistema Viário.

Já as sinalizações de solo acontecem no estacionamento interno do Mercado Municipal, na Avenida 7 entre as ruas 4 e 12 (Jardim das Palmeiras), e na Passarela do Samba.

O recapeamento continua na Rua 11 JP, entre as avenidas 3 JP e 9 JP, na Rua 12 JP, entre as avenidas 1 JP e 9 JP, e na Rua 13 JP, entre as avenidas 1 JP e 9 JP.

As suavizações seguem na Rua 13 com Avenida 14, Rua 13 com Avenida 16, Rua 11 com Avenida 11, Rua 12 com Avenida 13 e Rua 13 com Avenida 11, enquanto o tapa-buracos está programado para o Jardim Panorama, Santa Elisa, Parque Flórida, Bela Vista, Avenida 4 (Regina Picelli), Bom Retiro, Escola Pieroni (Jardim Independência), Avenida 40 com Rua 9 BNH e Avenida 46 A com ruas 4 A e 5 A (Jardim Ypê).

Podas na Avenida Brasil e manutenção de praças no Jardim América e Bela Vista. Por sua vez, roçagens, limpeza e pintura de guias foram anunciadas para a Estrada do Sobrado, Passarela do Samba, Mãe Preta, Avenida Kennedy, Avenida M 15, Avenida Visconde, Ulysses Guimarães, Rua P 3, Jardim São Paulo, Jardim Itapuã, Jardim Anhanguera, Jardim Kennedy e Avenida Nossa Senhora da Saúde.