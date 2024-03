Prosseguem as obras da ciclovia na Avenida Visconde do Rio Claro, com alguns trechos interditados parcialmente. Hoje, por exemplo, os condutores de veículos devem ficar atentos nos quarteirões entre as ruas 9 e 12, onde a circulação está restrita a meia faixa de rolamento.

As sinalizações horizontais estão programadas no Jardim das Palmeiras, da Avenida 9 até a 15 e da Estrada dos Costas até a Rua 16. Já no Parque Flórida, falta sinalizar da Rua 4 até a Rua 6, da Rua 1 até a Rua 3 e da Avenida 3 até a 15.

O recapeamento continua no Jardim Novo, mais precisamente nas ruas 17 JN entre as avenidas 1 JN e 3 JN, Rua 16 JN entre as avenidas 1 JN e 5 JN, Avenida 13 JN, entre as ruas 15 JN e 16 JN, e Rua 15 JN entre as avenidas 14 JN e 5 JN. Também a Rua 21, no bairro Cidade Claret, recebe a melhoria.

Já as suavizações de valetas diminuiram nessa terça-feira, com trechos fechados na Rua 6 entre ruas 5 e 6, na Rua 8 entre avenidas 1 e 3, Rua 10 entre avenidas 12-14 e 10-12, Rua 11 entre avenidas 5-7 e 14-16, e Rua 12 entre avenidas 16-18.

Tapa-buraco na Rua 4 com Avenida 24 (Vila Operária), Rua 3 com Avenida 6, Rua 4 entre avenidas 14-16, Avenida 8 com Rua 4 (todos no Bom Retiro), Rua 16 (Jardim Panorama) e Santa Elisa.

Manutenção das praças Vila Bela, Plínio Salgado e Santana, roçagens, limpeza e pintura de guias na Avenida Navarro de Andrade, Bairro do Estádio, Saburo Akamine, Rodovia Constante Peruchi, Ulysses Guimarães, Rua 14 (da rotatória da Kennedy ao Jardim Araucária), Ruas 11 e 12 (a partir da avenida 2 antes da Visconde), Tancredo Neves (trecho do Inocoop), Avenida 9 (entre ruas 1 e 9), Rua 9 até a Visconde, Bela Vista (área verde e terrenos), região do Wenzel e Jardim Paulista (áreas verdes).