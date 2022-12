Perspectiva da fachada que consta no projeto executivo da construção do Hospital Municipal no bairro Cervezão

A Fundação Municipal de Saúde publicou nessa segunda-feira (5), conforme antecipado pelo Jornal Cidade, o edital de licitação para a contratação de uma empresa responsável pela construção do novo Hospital Municipal no Cervezão. O certame está orçado em R$ 7.856.369,43 (milhões). Vale lembrar que o valor ainda poderá se reduzir, visto que a concorrência pública será vencida pelo melhor preço ofertado. Para a implantação geral da unidade, no entanto, estima-se um valor próximo de R$ 10 milhões, ao considerarem-se equipamentos, insumos, entre outros.

Segundo justifica a municipalidade, o projeto de construção do Hospital Municipal se encontra previsto no plano de governo da administração do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD), bem como no Plano Plurianual Municipal de Saúde, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, em atendimento às ações de ampliação da rede municipal de saúde de Rio Claro. A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro será responsável pelo acompanhamento da obra e definição dos projetos do edifício a ser construído.

A iniciativa acontece, também, como aplicação da contrapartida da implantação do curso de Medicina no Claretiano – Centro Universitário. A instituição, inclusive, foi responsável pela elaboração do projeto executivo da obra numa parceria com a Fundação de Saúde. O local também servirá, para além do aumento do acolhimento dos pacientes do município, para funcionar como um hospital-escola, isto é, os alunos de Medicina atuarão no Hospital Municipal através do programa de residência.

Segundo a gestão da Saúde de Rio Claro, os alunos de Medicina serão treinados dentro do hospital público, isso fará com que se criem profissionais dedicados, gere mercado de trabalho, melhore a qualidade do atendimento e retenha os médicos no município. O local contará com cerca de 60 leitos. O prazo estimado para a obra é de 14 meses após a assinatura da ordem de serviço.