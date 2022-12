Novo radar no trecho de Rio Claro próximo da saída para Piracicaba

A concessionária Eixo-SP, responsável pela administração da Rodovia Washington Luís (SP-310), afirmou nessa quinta-feira (8) que vários novos radares que estão instalados no trecho entre Rio Claro e Cordeirópolis só deverão passar a funcionar em 2023. Ao longo do dia de ontem, várias mensagens circularam nas redes sociais com a informação falsa de que os equipamentos já estariam em funcionamento, o que não é verdade, segundo a empresa.

“A Eixo-SP informa que a instalação de equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade na Rodovia Washington Luís (SP-310) segue cronograma definido junto à Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo). A entrada em operação dos mesmos está prevista para o primeiro semestre de 2023 e ocorrerá somente após aferição pelo IPEM e estudo técnico e homologação por parte do DER/SP.

A reportagem do Jornal Cidade questionou quantos equipamentos estão sendo instalados, em ambos os sentidos capital-interior e interior-capital, no entanto, a concessionária achou melhor divulgar todos os pontos somente após a conclusão do levantamento: “mesmo porque os radares só vão entrar em operação no ano que vem”, alega sem informar a quantidade de radares. Segundo levantamento realizado pelo JC, ao menos 8 pontos de fiscalização foram instalados, sendo cinco sentido capital e três sentido interior entre os trechos da SP-310 desde o trevo com a Rodovia Wilson Finardi (SP-191) até o fim da SP-310 em Cordeirópolis, no trevo com a Rodovia Anhanguera.

“Antes dos equipamentos entrarem em operação, todos os pontos serão amplamente divulgados”, informa a Eixo-SP. Outra informação que circulou é de que os equipamentos teriam uma modalidade de calcular o tempo percorrido entre eles, isto é, calcular a velocidade média para se aplicar a multa. A Eixo-SP, porém, negou que esses radares serão desta forma. Vale lembrar que a velocidade máxima permitida no trecho da Rodovia Washington Luís (SP-310) entre os municípios é de 110km/h.

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), em nota ao JC, informou ontem que a concessionária Eixo-SP está adotando as medidas necessárias para a conclusão da instalação e aferição dos novos equipamentos de fiscalização de velocidade. “Importante esclarecer que para implantação dos radares são realizados estudos técnicos que levam em consideração a ocorrência de acidentes e sua gravidade, bem como a velocidade praticada pelos usuários no local em relação à velocidade regulamentada da via. A operação de fiscalização de velocidade somente será iniciada após a homologação dos aparelhos pelo DER, o que deve ocorrer no primeiro trimestre de 2023”, finaliza. Questionada também sobre a quantidade específica dos equipamentos, a Artesp também não respondeu.