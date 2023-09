Proposta foi apresentada nessa quarta-feira ao Poder Legislativo. Novo PD prevê a construção de segundo e terceiro distritos industriais em Rio Claro, diz prefeito

O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) anunciou nessa quarta-feira (6) que o novo Plano Diretor de Desenvolvimento de Rio Claro está prevendo um novo distrito industrial na região sul. Para além disso, um terceiro local também vai integrar o projeto de lei, que foi entregue ontem em mãos aos vereadores da Câmara Municipal. De acordo com o chefe do Poder Executivo, os novos espaços proporcionarão que a cidade se torne mais desenvolvida nas próximas décadas.

“O projeto de lei está criando novos setores de crescimento, depois de 55 anos Rio Claro terá um novo distrito industrial, desde o que foi lançado pelo ex-prefeito Álvaro Perin (na região norte). Está criando a oportunidade de crescimento industrial”, disse Gustavo. O prefeito afirma que com a viabilização da construção do novo aeroporto regional, um terceiro distrito industrial será formado em seu entorno e o novo Plano Diretor deixará essa diretriz preparada.

“Com os mecanismos através da venda do aeroporto, está se deixando preparado o terceiro distrito no entorno do futuro porto seco e aeroporto, com mais de um milhão de metros quadrados. A futura operação vai duplicar a nossa receita e dobrar a renda per capita até 2030”, afirmou em reunião de ontem. Ainda de acordo com Gustavo, “o Plano vai permitir a reindustrialização, também termos como resolver problemas históricos”, finaliza.

O novo Plano Diretor foi elaborado por um grupo de trabalho que seguiu as orientações do Ministério Público, que anos atrás chegou a obter liminar na Justiça para travar a atual lei de desenvolvimento da cidade – fato ‘destravado’ pela atual gestão em 2021. Segundo Mônica Frandi Ferreira, o novo projeto de lei “está dentro da lei e técnica, com a participação popular”, disse, recordando o fato de que a Prefeitura promoveu consultas públicas em vários bairros para a elaboração da proposta.

O texto dará entrada oficialmente na Câmara Municipal na próxima sessão, na segunda-feira (11), e duas audiências públicas serão realizadas para discussão do projeto junto à população e interessados. Na terça-feira, Mônica será a entrevistada do programa Farol JC, a partir das 17h, no canal youtube.com/jcrioclaro e página facebook.com/jcrioclaro.