Segundo leilão para venda de áreas institucionais do município, há novos terrenos incluídos e parcelamento da compra em até oito vezes com entrada

A Prefeitura de Rio Claro marcou para o dia 21 de dezembro a realização do novo leilão para venda de sete áreas institucionais do município. O último, há alguns dias, tinha como proposta oito lotes, mas somente um foi arrematado. Desta vez, a administração municipal resolveu “ouvir” alguns investidores que se queixaram da diretriz de pagamento à vista e agora está possibilitando o parcelamento da compra.

Neste caso, será feito com 30% de sua totalidade de entrada e o restante em até oito parcelas fixas, a cada 30 dias, com início da primeira parcela após 30 dias do pagamento da entrada. No leilão anterior, o comprador deveria pagar à vista ou com 60% de entrada e os outros 40% em até 30 dias. Além dos mesmos terrenos anteriores, neste novo edital há mais quatro áreas que não constavam antes.

Trata-se de um terreno de 816 metros quadrados, localizado na Rua 22 com a Avenida Saburo Akamine, no Jardim Matheus Maniero. O valor avaliado é de R$ 840 mil. A segunda é na Avenida 40 entre ruas 17 e 21, com avaliação mínima de R$ 2,1 milhões e possui 5 mil metros quadrados. A terceira é de 4,9 mil metros quadrados e fica localizada na Rua A, no Distrito de Assistência, com lance mínimo de R$ 1,2 milhão. Por fim, um terreno de 17 mil metros quadrados na estrada velha de Ipeúna com Avenida 13, no Nova Veneza, valendo R$ 4,7 milhões.

As demais grandes áreas ficam no perímetro urbano, sendo uma no Parque Flórida, duas no Jardim Leblon e as demais no Jardim Portofino, Jardim Residencial Copacabana, Chácara Lusa e Jardim Itapuã. A Prefeitura diz que a realização deste leilão é fundamentada na necessidade de desafetar bens imóveis que não mais atendem às demandas municipais, bem como na busca pela regularização fundiária e na geração de recursos financeiros para investimentos em serviços públicos essenciais à população de Rio Claro.

Cada terreno a ser vendido conta com um laudo de avaliação do valor de mercado, elaborado por uma empresa de consultoria externa contratada pela administração municipal. Quanto às certidões do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae), todas estão incluídas, no entanto, mantendo as mesmas informações que constavam anteriormente sobre a viabilidade técnica a ser discutida após solicitação individual dos interessados.