Visite o Plantão de Vendas , de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados e domingos, das 9h às 12h, na Rua 3, esquina com Avenida 17, no Jardim Donângela

Condomínio Residencial Don’Ângela homenageia o bairro homônimo enquanto estabelece um novo padrão de estilo, conforto, praticidade e qualidade de vida

Empresa 100% rio-clarense com 47 anos de história, a Brumati Engenharia lança seu mais novo e aguardado empreendimento na cidade. Após inúmeros projetos residenciais de sucesso em diversos pontos de Rio Claro, é hora de voltar as atenções para a região central, mais especificamente para o tradicional Jardim Donângela, que agora ganha um lançamento que além de honrar a sua história, estabelece um novo padrão para o bairro, mudando a forma como se vive no centro da cidade.

Com um projeto que une o clássico e o contemporâneo, o Condomínio Residencial Don’Ângela é um condomínio fechado em torre única, com 44 apartamentos de 82m², 3 dormitórios (sendo 1 suíte), cozinha americana, varanda, 2 vagas de garagem e área comum com academia, salão de festas, espaço coworking e até pontos de carregamento elétrico veicular. “Além de todos os diferenciais, o projeto arquitetônico desse empreendimento também é único na cidade, e segue uma tendência que hoje é vista em grandes capitais como São Paulo”, comenta o eng. Luis Carlos Brumati. “Com um lançamento desse porte, a Brumati Engenharia estabelece um padrão de qualidade e design que aponta a direção a ser seguida por tudo o que vier a se instalar nessa região, proporcionando valorização e modernização não apenas para o bairro, mas para todo o centro de Rio Claro”, finaliza.

Em localização privilegiada na esquina da Rua 3 com a Avenida 17, o Condomínio Residencial Don’Ângela reverencia e homenageia não apenas o bairro homônimo, mas a história da mulher que quebrou os padrões de sua época e inspirou gerações com a sua coragem, trabalho e visão de futuro.

Para Cassilia Varotti Brumati Alves, diretora comercial e sócia-proprietária da Brumati Engenharia, a escolha do local foi algo pensado com muito carinho por uma equipe que se dedicou a contar uma história que muitos rio-clarenses desconhecem. “Fizemos uma grande campanha de pré-lançamento focada na história da Ângela de Conti Russo e do bairro que levou seu nome. Com isso pudemos levar informação histórica para a população de Rio Claro e até para os moradores do bairro, que mesmo vivendo aqui há muito tempo desconheciam as origens do Jardim DonÂngela. Daí a importância e a responsabilidade de criarmos um empreendimento que não apenas faça justiça a essa bela história, mas que seja um marco de inovação para o local”, finaliza Cassilia.

O Condomínio Residencial Don’Ângela é um lançamento da Brumati Engenharia com projeto arquitetônico assinado pela Rubio & Luongo Arquitetura, um dos mais conceituados estúdios de arquitetura de São Paulo. A Pecini Imóveis é a parceira oficial de vendas e agrega sua credibilidade e experiência de mais de 35 anos para proporcionar ainda mais tranquilidade aos futuros moradores desse empreendimento tão especial.

O Plantão de Vendas do Condomínio Residencial Don’Ângela funciona de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados e domingos, das 9h às 12h, no local da obra: Rua 3, esquina com Avenida 17, no Jardim Donângela. Esclarecimentos de dúvidas e agendamentos de visitas podem ser feitos diretamente pelo Whatsapp da Brumati Engenharia: (19) 98430-4041.