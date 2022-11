Urologista Fabrizio Messetti explica a necessidade da conscientização e de hábitos saudáveis

O mês de novembro começou e, assim como em todos os anos, a campanha do “Novembro Azul” chega com o intuito de conscientizar a população de modo geral sobre a saúde do homem.

Segundo o urologista Fabrizio Messetti, entrevistado da Rádio Jovem Pan News Rio Claro no último dia 3, as campanhas de conscientização vêm se mostrando cada vez mais eficientes e as pessoas de modo geral estão entendendo melhor a importância de cuidar da saúde.

“A população está mais bem conscientizada sobre a necessidade da rotina junto ao seu urologista, mas ainda nos deparamos com casos que poderiam ter resultados melhores, se fossem diagnosticados mais cedo, por isso que batemos tanto nessa tecla da conscientização. O mais importante no tratamento é o paciente ter o conhecimento, a informação de que, quanto mais cedo for ao médico e tiver o diagnóstico, esse paciente terá menos consequências da doença e com resultados muito melhores no tratamento”, aponta o especialista.

VIDA SAUDÁVEL

Messetti fala ainda sobre a importância de uma vida saudável de modo geral.

“Não adianta a gente fazer o rastreamento, a conscientização do câncer de próstata, sendo que no nosso país as doenças que mais matam essa população são as cardiovasculares, ou seja, não adianta um paciente com a pressão descontrolada, diabetes, uma vida não regrada, com alimentação rica em gordura, ter esse diagnóstico de câncer de próstata se daqui a um ano ele pode infartar, então cada vez mais todas as sociedades de medicina prezam por uma vida mais saudável, com atividade física, alimentação natural, com uma boa saúde mental, pensando na qualidade de vida e na longevidade”, explica.

AME RIO CLARO

O profissional cita o trabalho realizado pelo AME de Rio Claro em relação à saúde do homem.

Em contato com o Governo do Estado, foi informado que os Ambulatórios Médicos de Especialidades estão realizando a campanha do Novembro Azul com ações especiais de conscientização, por meio de palestras e reforço nos atendimentos voltados à saúde do homem. Além disso, ao longo do ano, os AMEs contam com o programa permanente “Filho que ama leva o pai ao AME”, com atendimentos voltados às especialidades de Cardiologia e Urologia. O agendamento para o atendimento, direcionado a pessoas acima de 50 anos, pode ser realizado pelo telefone 0800-779-000. O telefone da unidade de Rio Claro é (19) 3526-2300.

EXAMES

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o Ambulatório Médico de Especialidades de Rio Claro realiza, em média, 48 atendimentos dedicados à saúde masculina por mês, e cerca de 20 biópsias de próstata mensalmente.