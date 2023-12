Tem rio-clarense que vai passar este final de ano com o bolso mais cheio. O sorteio da Nota Fiscal Paulista (NFP) premiou um morador(a) do bairro Vila Nova com R$ 100 mil. Já o prêmio especial de R$ 2 milhões saiu na cidade de Ribeirão Preto. A nova milionária mora no Bairro Jardim Recreio e participou da 181ª extração do Programa da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo (Sefaz-SP) com 27 bilhetes eletrônicos, gerados pelas compras feitas no mês de agosto.

No total foram sorteados 655 prêmios que somam em dezembro R$ 7,7 milhões. Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista. Para concorrer aos sorteios e ter acesso aos créditos é só se cadastrar no programa, saiba como.

Resultado

O resultado está disponível no site da Sefaz-SP. Para verificar, basta acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios > Sorteio nº 181.