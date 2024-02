A apuração dos desfiles das escolas de samba de São Paulo e Rio Claro, em 2024, entrou para a história. Isso porque, na capital paulista, após três décadas, a voz marcante de Antônio Pereira da Silva Neto, o Mestre Zulu, deixou de cantar as notas após uma decisão da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo em substituir o famoso locutor da nota dez. Aos 75 anos, sua primeira narração foi no ano de 1993, quando sua escola do coração Camisa Verde e Branco foi campeã num empate com a Vai-Vai.

Com a agenda vaga, a Uesca (União das Escolas de Samba da Cidade Azul) trouxe o Mestre Zulu para comandar a apuração em Rio Claro, que consagrou a UVA bicampeã do carnaval. Antes da apuração, Zulu conversou com exclusividade com o Jornal Cidade e falou do misto de sentimentos em deixar a apuração que comandava havia mais de 30 anos e estrear na de Rio claro. Ele diz que foi surpreendido com a decisão em cima da hora em ser substituído pela Liga.

“Pra mim é uma honra estar aqui, eu não imaginava que eu era tudo isso na vida. Conversei com o senhor aqui e ele me disse: ‘eu te conheço, mais pela televisão, e você é muito solícito e humilde’, e eu lhe falhei, tem que ser. Eu não sou melhor do que ninguém. E tanto é que eu estou aqui, graças a Deus. De repente eu tinha um propósito na minha vida e, até determinado ponto, ninguém é eterno. Eu vou embora, todo mundo vai e chegou o momento da renovação. Se vai ser bom ou ruim para eles, eu não posso fazer nada. Eu acho que as pessoas têm que ser preparadas, porque todo mundo sabe fazer, mas aí de repente, pegar a gente de supetão, assim fica complicado. Mas tudo bem, foram 33 anos muito bons. Falar que eu me aposentei, agora depois do carnaval, eu tenho que correr atrás da aposentadoria, né? Porque, como é que eu vou viver? Tem que receber alguma coisa. Está tudo bem, graças a Deus, vou aproveitar o restinho de vida. Surgiu essa oportunidade aqui em Rio Claro, e vou emplacar com o maior prazer e orgulho. Não sou melhor do que ninguém”, explicou o mestre Zulu.

Zulu explica como surgiu sua marca registrada, a famosa “nota dezzzzzzzzzzzz”, que nesses 33 anos consagraram diversas agremiações no carnaval de São Paulo.

“O negócio é o seguinte, é natural. Eu sou da época em que, quando eu estudava, a nota era oito, era sete, era cinco, era a nota dez que você tirava e a professora escrevia no caderno. Eu tenho o meu caderno que está escrito, isto é, de um tempo essa parte passou a ser por ordem alfabética. Agora é A, B, C, D ou E. Então eu falei, por que não voltar isso agora? Antes de mim, teve uma pessoa que poucas pessoas vão lembrar dela, um grande artista e eu era muito fã dele, era Carlos Imperial, então é como o mestre Chacrinha sempre disse, ‘nada se cria, tudo se copia’, então eu falei esse é o cara certo para eu me inspirar e, um dia, talvez isso vai cair no meu colo. Nesses 33 anos, caiu e aí eu fiz o que tinha que fazer. Agora é aquela velha história, o Wanderley Nogueira e Flávio Prado da Rádio Jovem Pan de São Paulo sempre me disseram que meu tipo de voz não tinha ninguém na rádio e eu vim, trabalhei na rádio do Rock em Osasco, na Difusora Oeste, então para mim não tem novidade, a novidade sempre foi aguardar pra ver quem vai ganhar e perder. Pra mim tanto faz como fez. Eu tenho uma escola no coração, que é a Camisa Verde e Branco. Quantas vezes eu falei a nota da minha escola. O presidente da Liga chegou a perguntar pra mim, como é que você fala a nota do Camisa sem demonstrar o sentimento? Eu falei amigo, aqui eu tenho que separar o ‘joio do trigo’, o profissional do gosto”, explicou o mestre Zulu.

Durante a apuração em Rio Claro, Zulu fez questão de dar vários conselhos às escolas de samba e seus integrantes. Entre eles, ressaltou importância da valorização do carnaval e principalmente o famoso saber perder e ganhar.

“Independente do resultado, o que vale é o trabalho que vocês estão fazendo pelo carnaval de Rio Claro. Quem ganhou tem que comemorar e começar tudo outra vez pro ano que vem, quem perdeu é entender os erros e em 2025 correr atrás do título”, disse Zulu.