Escola Municipal Djiliah Camargo de Souza, localizada no Jardim do Ipê, teve a maior nota no Ideb 2023, aponta o MEC

Educação municipal de Rio Claro tem nota acima da média nacional, aponta resultado do Ideb 2023 divulgado pelo Governo Federal

O nível da qualidade da educação nos anos iniciais da rede pública municipal de ensino recebeu a melhor nota desde 2019 pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), do Governo Federal. Os dados foram anunciados na quinta-feira (15) e apontam uma nota de 6,2 para a rede de Rio Claro quanto aos dados coletados referentes ao exercício do ano de 2023 do 1º ao 5º ano, acima da média de 6 pontos registrada pelo país.

A nota é maior do que 2021, quando a nota foi de 6,1 em plena pandemia. Anteriormente, a nota do ano de 2019 havia sido de 6,7, na pré-pandemia da Covid-19. Em Rio Claro, 28 escolas municipais foram avaliadas pelo índice. Segundo o levantamento realizado pela reportagem do Jornal Cidade, entre essas a que mais se destacou foi a Escola Municipal Djiliah Camargo de Souza, localizada no Jardim do Ipê, com nota 7,9 – quase dois pontos acima da média nacional.

A segunda melhor foi a Escola Municipal Marcelo Schmidt com 7,3 pontos. Completam a lista com índices acima de sete pontos as escolas municipais Elpídio Mina e Monsenhor Martins, com 7,1 pontos e 7 pontos, respectivamente. A média estadual em São Paulo para a categoria do 1º ao 5º ano do ensino fundamental foi de 6,5.

Para a Prefeitura de Rio Claro, o índice atingido pelo município no Ideb mostra avanço que se deve às políticas desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Educação, tais como a formação de professores com foco na melhoria da prática pedagógica e a recomposição da aprendizagem; a formação de professores coordenadores; a adesão ao Programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que contribui com a formação de professores da Educação Básica; a implantação do reforço escolar e da docência compartilhada; além da dedicação dos profissionais da educação, que favorece a melhora dos resultados.

“A Secretaria da Educação realizará reunião com a equipe técnica e representantes das escolas municipais de Ensino Fundamental para análise detalhada dos índices obtidos em cada unidade educacional. O objetivo é analisar os resultados e estabelecer ações necessárias para a educação na rede municipal continuar sempre avançando. O município está comprometido em garantir que todas as ações sejam direcionadas ao avanço da qualidade do ensino para os estudantes”, acrescenta.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 e reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).