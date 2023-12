Gustavo Perissinotto e Rogério Guedes, de costas na foto, durante a campanha eleitoral. Foto: Redes Sociais/Gustavo Perissinotto

Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o prefeito de Rio Claro falou sobre a formação de um terceiro grupo da política que vem se formando em seu governo

“Eu trouxe as forças políticas, ou convidei. Eu fiz gestos, já que a politica é feita de gestos, fiz gestos ao MDB, que disputou eleição contra mim, ao ex-deputado Aldo Demarchi, a quem eu apoiei, eu adesivei meu carro com a foto do Aldo Demarchi, ele não me apoiou em 2020, ele não me apoiou em 2016, mas eu tenho foto com o meu carro adesivado com a foto do Aldo Demarchi”, declarou o prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto, explicando, durante entrevista à Rádio Jovem Pan News na última quarta-feira, “laboratório” político que está acontecendo em seu governo, com a formação de um terceiro grupo político no município. E também, é claro, disparando indireta para os integrantes do grupo de Aldo Demarchi que não apoiaram o ex-deputado durante as disputas à Assembleia Legislativa, além de lembrar ao próprio ex-parlamentar.

A declaração de Gustavo para explicar a formação de um grupo bastante heterogêneo em sua gestão só não resolve as dificuldades enfrentadas quando o assunto é “vice”. Prova disso foi a própria entrevista de quarta-feira, quando o prefeito “cutucou” seu vice, atribuindo a Rogério Guedes a demora na solução para a cratera do Cervezão (fala que foi rebatida por Guedes no mesmo programa ao solicitar espaço na quinta-feira). E o dilema parece não ter fim. Tanto que, recentemente, dois partidos que hoje estão dentro da prefeitura, o PL e o MDB, já declararam que, caso não tenham seus nomes escolhidos para ser o vice de Gustavo na tentativa de reeleição, devem partir para lançar candidato próprio a prefeito, passando de aliados a adversários. Nesse sentido, o termo laboratório parece realmente o mais apropriado, já que nem sempre os testes são bem-sucedidos.

“A gente precisa de uma abordagem multidisciplinar e de cunho social. A gente aguarda de fato esse engajamento de outros órgãos e efetivamente ações práticas. Nós vamos entrar agora num ano político, não adiantar prometer e não ter ação prática na rua (…) já passou da hora de termos ações para revitalizar a área central de Rio Claro, ampliação do sistema de monitoramento, revisão da iluminação, instalação de barreiras que limitem o acesso à área férrea” capitão Arruda (foto abaixo), comandante da Primeira Cia. da Polícia Militar, explicando que o problema dos infratores que se escondem entre os moradores de rua não é só “caso de polícia”.

Capitão Arruda

Raio ampliado – Pelos lados da esquerda, as articulações visando às eleições municipais não estão mais fechadas somente na federação PT, PV e PC do B. A informação é de que o Partido dos Trabalhadores conversa com outras siglas da esquerda e do centro para fortalecer a pré-candidatura de João Guilherme (foto abaixo) ao Executivo. Questionado, João Guilherme admite as negociações, mas omite os nomes dos participantes das conversas. Nos bastidores, porém, os comentários são de que as articulações com o objetivo de lançar João Guilherme a prefeito passam pelo Psol, Solidariedade e PSB, entre outros.

João Guilherme (PT)

lll Sem palavras

Questionado na quarta-feira na rádio sobre a questão da definição de seu vice, o prefeito Gustavo respondeu que “não tenho essa resposta para dar hoje, isso não está definido, é uma resposta que a gente vai ter lá na frente. Se quiser que explique por quê, vou precisar de um pouco mais de tempo”. A entrevista completa está disponível em youtube.com/jcrioclaro.

lll Flex

Ainda sobre as articulações dos partidos visando às eleições de 2024, esta coluna conversou com representantes do Solidariedade e do PSB, dois partidos que, em tese, podem aderir tanto a uma candidatura de esquerda, quanto da direita, devido à atual formação do grupo de comando no município. Os dois, por enquanto, não revelam com quem estão conversando.

lll Na linha

Em Santa Gertrudes, o prefeito Gino já “tomou posse” da antiga estação ferroviária. A prefeitura pretende realizar vários serviços para recuperar o patrimônio histórico, mas está começando com uma limpeza, a toque de caixa, para que a população possa apreciar da estação a passagem do trem iluminado Rumo ao Natal, que vai passar pela região na quinta-feira (14).