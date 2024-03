A chegada e filiação do ex-prefeito Nevoeiro Junior ao PSDB, conforme revelado pela coluna De Olho nos Fatos na edição impressa do último domingo (24) no @jcrioclaro movimentou os bastidores políticos. Com tamanho peso político, seria natural que Nevoeiro mexeria com as emoções. E não é para menos. Agora, oficialmente à @faroljc, o ex-prefeito de três mandatos em Rio Claro confirmou ontem (26) que irá sim disputar a prefeito em busca da quarta gestão.

“Já me filiei no PSDB e vou ser candidato a prefeito pelo PSDB. Meus argumentos são extremamente importantes. Rio Claro tem que deixar de ser cidade de recapes e ‘obrinhas’ aqui e ali e virar cidade de riqueza, com empregos e abundâncias como foi na minha época. Vou atrair novas indústrias e os cidadãos vão parar de sair da cidade para trabalhar. Pelo contrário, virão para Rio Claro gerar ICMS”, afirmou.

A @faroljc revelou em maio do ano passado que um processo envolvendo Nevoeiro, Du e Olga, no âmbito da investigação da Operação Lava Jato, foi arquivado pela Justiça por falta de provas. Esse é um dos motivos pelo qual Nevoeiro, segundo ele próprio, está livre para se candidatar a prefeito novamente. “Nada mais me impede de ser candidato. Estou absolutamente em ordem para ser candidato”, garante.

E a escolha pelo PSDB? Nevoeiro afirma que “já tivemos o apoio do partido no passado. É limpo, não está envolvido em falcatruas, e sem conversa mole de direita e esquerda, afinal eu sempre demonstrei que sou de direita, então merece minhas considerações”, finaliza. A presidente do PSDB Rio Claro, Gisele Pfeifer, corroborou as palavras de Nevoeiro e afirma que a intenção é lançá-lo oficialmente a prefeito em breve.