Netinho e Talisca Reis são atletas da Academia Pro Team de RC sediada no Grupo Ginástico onde treinam diariamente se preparando para as competições

Após ficar algumas semanas afastado dos tatames, por conta de uma cirurgia de desvio de septo, o atleta da Academia Pro Team de Rio Claro, Netinho Marques, retorna aos treinamentos visando à disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, previstos para acontecer de 23 de julho a 8 de agosto de 2021.

O atleta realizará pela primeira vez o “Camping do Netinho”, que irá acontecer na cidade natal do atleta, João Pessoa, na Paraíba, entre os dias 26 de outubro e 12 de dezembro. Devido ao atual momento, o evento será fechado e apenas atletas convidados irão participar. O camping tem o objetivo de ajudar Netinho na disputa dos Jogos Olímpicos e por isso contará com nomes fortes do taekwondo brasileiro, entre eles está o atleta Paulo Ricardo (3º do mundo, na –54 kg), João Victor Diniz (23º na categoria -63 kg) e dois atletas estrangeiros, Jose Rubem Nava chegará do México e Bráulio Cesar, do Peru.

“Depois de ficar alguns dias parado por conta da cirurgia, chegou a hora de voltar e acredito que da melhor forma possível. Eu estou muito feliz e orgulhoso por conseguir trazer um camping a nível olímpico para a minha Paraíba, é a primeira vez que vai acontecer um evento de taekwondo desse nível e isso me motiva demais, estou ainda mais feliz de conseguir estar perto da minha família. Com certeza vai ser um diferencial para que eu possa chegar bem aos Jogos Olímpicos”, comentou Netinho, que já está classificado para os Jogos de Tóquio.

Além do retorno de Netinho, o camping vai marcar também a volta de Talisca Reis, também atleta da academia Pro Team de Rio Claro, que está longe dos tatames desde junho, quando fez uma cirurgia no quadril. A atleta deve reiniciar as atividades no meio de novembro e para isso contará com a ajuda de quatro atletas: Flora Marques, Luana Charlene, Nívia Barros e também da atleta da seleção brasileira paralímpica, classificada para os Jogos Paralímpicos de Tokyo, Silvana Fernandes.

“Eu vou retornar só em novembro, então até lá continuo fazendo a parte física e de fisioterapia, isso é continuo e de suma importância, para que eu possa voltar bem, mas estou bem animada e um pouco ansiosa para meu retorno ao taekwondo, mas tudo com o tempo e com o prazo certinhos. Muito contente também de estar aqui e poder acompanhar o Netinho no camping dele, juntamente com o nosso treinador Nicholas e o pessoal que vem ajudá-lo, é um momento muito importante para ele nessa caminhada rumo a Tóquio”, disse a atleta Talisca Reis.