Foto – Governo do Estado de São Paulo

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, apresenta de 7 a 11 de setembro uma programação cultural ampla e diversificada para celebrar a entrega do Novo Museu do Ipiranga e o Bicentenário da Independência do Brasil.

Entre os destaques, um espetáculo de projeção mapeada na fachada do Museu do Ipiranga, concebido por Giuliano Scandiuzzi e Flavio Reis, dos estúdios VJ Scan e Audiovisualismo, e trilha sonora de André Abujamra, de 7 a 11 de setembro, das 18h às 22h (em diversos momentos ao longo deste período); e dois balés de drones, nos dias 7 e 11 de setembro, sempre às 18h. A celebração é coordenada por Abel Gomes, responsável pela direção artística da abertura dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, e produção da Organização Social Amigos da Arte e SRCOM. Também tem parceria com a Prefeitura e patrocínio da Amstel.

“A entrega do Novo Museu do Ipiranga e o Bicentenário da Independência são marcos relevantes que pertencem ao conjunto da sociedade e devem ser celebrados por todos os brasileiros, por meio de uma programação cultural que represente a diversidade do Brasil e mobilize a população para refletir sobre os valores e os significados da data histórica e da instituição”, afirma Sérgio Sá Leitão, secretário de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. “É por isso que o Governo do Estado de São Paulo se empenhou para viabilizar o projeto de restauro e ampliação do Museu do Ipiranga e de seu Jardim Francês, e está realizando mais de 100 atividades culturais relacionadas ao tema, como a projeção mapeada na fachada do Museu e o espetáculo do dia 07/09 no Parque da Independência, além da agenda virtual Bonifácio, um guia completo sobre a programação do Bicentenário em São Paulo”, finaliza Sérgio Sá Leitão.

Aberta ao público, a programação traz música, dança, artes visuais, representando a diversidade cultural do país. Haverá, ainda, transmissão pela plataforma de streaming e VOD #CulturaEmCasa, que em 27 meses no ar tem cerca de 5 mil conteúdos, 35 milhões de usuários únicos e 8 milhões de visualizações. A TV Cultura também fará a transmissão neste dia 7 de setembro, das 19h às 20h30. A programação é gratuita e acontece no Parque da Independência, com entrada pela Rua dos Sorocabanos, no Ipiranga, São Paulo. O palco foi colocado na Praça Cívica.

Neste 7 de Setembro, haverá um espetáculo concebido especialmente para a data com 20 grandes atrações da música brasileira, como: João Carlos Martins, Daniel, Fafá de Belém, Margareth Menezes, Criolo, Vanessa da Mata, Johnny Hooker e Silva, às 19h. O espetáculo terá mais de 300 artistas, incluindo 80 bailarinos e mais de 100 componentes da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, da Escola de Música Tom Jobim, sob a regência do maestro Cláudio Cruz.

Visitação

A visitação ao Museu do Ipiranga acontece a partir do dia 8 de setembro, das 11h às 16h, mediante agendamento, que foi disponibilizado desde 5 de setembro pelo site ou pela plataforma Sympla. Até o dia 6 de novembro, os ingressos foram gratuitos.

Agenda Bonifácio

O público também pode conferir extensa programação que pode ser acompanhada até dezembro pela plataforma online Agenda Bonifácio, do Governo do Estado, que reúne e apresenta mais de 200 atividades culturais relativas ao Bicentenário da Independência.