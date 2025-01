Personal de Rio Claro dá dicas para vencer a preguiça

O ano começa e o foco de milhares de brasileiros é melhorar hábitos relacionados à saúde. Muitas pessoas querem deixar a preguiça de lado, praticar exercícios físicos e melhor alimentação; confira dicas de profissionais para entrar nesta onda!

Mais um novo ano começa e novas oportunidades chegam. Muitas pessoas estabelecem o início do ano como período para definir metas, principalmente em relação aos hábitos ligados ao cuidado com o corpo e principalmente à saúde.

O brasileiro projeta colocar em prática os planos traçados ao longo do ano que passou, mas muitas vezes, os desejos parecem difíceis demais. Para isso, o JC conversou com profissionais que cuidam do corpo e da alimentação para tecerem algumas dicas sobre como começar e não parar de cuidar do corpo, da saúde e da mente no ano que se inicia.

Bruno Giusti é Graduado em Educação Física pela Unesp (Universidade Estadual Paulista) de Rio Claro, Especialista em Exercício Físico como Terapêutica na Clínica Médica – Unifesp (Universidade Federal do Estado de São Paulo), Mestrando em Educação Física da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de Rio Claro e dá dicas preciosas que merecem ser colocadas em prática.

“A primeira e principal coisa a se fazer é estabelecer metas, escreva num papel o que você quer alcançar e em quanto tempo. Seja completar uma corrida, emagrecer tantos quilos. Quanto mais específico e com prazo, melhor! Essa é o principal ponto., orienta.

O educador físico toca em um ponto importante sobre quais metas estabelecer neste começo de ano. Bruno explica que os desejos devem ser simples e alcançáveis.

“É fundamental começar por coisas simples, como por exemplo, quem bebe pouca água. Deixe uma garrafa sempre cheia para conseguir beber os dois litros necessários por dia. Para quem caminha, aumentar um quilômetro ou manter o percurso e diminuir um pouco o tempo, sempre pensar em algo específico na sua busca. Coisas simples e pequenas, alcançáveis, para que conseguamos realizar”, acrescenta.

COMO VENCER A PREGUIÇA?

A pergunta de milhões, não é mesmo? Bruno é categórico ao falar sobre o assunto. “Vai com preguiça mesmo! No decorrer do processo, a preguiça vai sumindo e com o passar do tempo, com a constância da prática do exercício físico, vai acontecendo o contrário, quem tem essa regularidade, sente falta do hábito, que faz bem seja ele qual for”, explica.

Ainda sobre como não deixar os exercícios para trás, o personal aponta a primeira parte da conversa. “Estabelecendo metas possíveis. Ao invés de pensar em perder 20 quilos, pense em eliminar 500 gramas por semana, a cada 15 dias. Outra estratégia é buscar uma atividade física que te dê prazer e que esteja acompanhado de pessoas agradáveis, treinar em grupo tem mais chance de se manter ativo, cria o compromisso com os colegas”, pontua.

Ainda segundo o profissional, a saúde mental está totalmente atrelada ao cuidado com o estilo de vida de modo geral. “Já é provado que quem faz a manutenção da massa muscular tende a apresentar menos doenças mentais, então a saúde mental está relacionada diretamente com a quantidade de musculatura que a pessoa tem e o quanto ativa ela é no dia a dia, existe uma série de estudos e já é sabido que quando praticamos atividade física, além do físico, estamos desenvolvendo nossa cognição, trabalhando não só o corpo, mas sim o cérebro, a mente, nossa saúde social e tudo isso influencia na qualidade de vida. Vemos um exemplo claro disso na saúde do idosos, onde as quedas são menos frequentes, dando mais autonomia e a socialização aumenta, melhorando diversos aspectos da saúde”, finaliza Bruno.

ALIMENTAÇÃO

Outro ponto fundamental para mudanças de hábitos e melhorias é a questão alimentar. Solange Helena de Paula Noventa é técnica em Nutrição e Dietética, ex-obesa e orientadora do Grupo de Reeducação Alimentar Peso &Cia em Rio Claro e Piracicaba, e também faz apontamentos fundamentais para as mudanças de hábitos.

“Exagerou nas festas, aí vem a promessa. Muitas pessoas pensam em fechar a boca, mas o importante é abrir com responsabilidade. Uma alimentação saudável e equilibrada desintoxica o organismo”, explica. A profissional dá dicas preciosas.

“Não consuma produtos industrializados, corte as bebidas alcoólicas, manter a hidratação é fundamental, beba no mínimo dois litros de água ao dia, você pode apostar em sucos e chás, aumente o consumo de fibras para regular o intestino e claro, pratique uma atividade física, o corpo produz endorfina e você sentirá disposição equilibrando o emocional, diminuindo por exemplo, a ansiedade, complementa.

Foco também é um apontamento feito pela técnica em nutrição quando o assunto é mudança necessária na alimentação. De acordo com Solange, é importante que a pessoa esteja determinada e motivada em mudar a alimentação. “Alguns pontos fundamentais são: não pular nenhum grupo alimentar. Os vegetais folhosos agrião, espinafre, couve e todas folhas verdes escuras, por exemplo, agem na limpeza após as festas e também são ricas em vitaminas do complexo B, que facilita o metabolismo dos carboidratos e proteínas.

As frutas, principalmente as cítricas, apresentam uma substância que faz com que o fígado libere toxinas do organismo. Tanto os vegetais e frutas devem ser consumidas in natura, assim como o preparo dos alimentos como peixes, frango, massas integrais, molhos, saladas ou sucos”, finaliza Solange.