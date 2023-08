Foto: Arquivo JC.

A terça-feira (15) começou com falta de energia elétrica em vários bairros de Rio Claro. Moradores do Jardim Primavera, Vila Operária, Arco-Íris e Jardim América relatam que o fornecimento de energia foi interrompido logo no início da manhã. No caso do Arco-Íris, a situação já foi normalizada, mas no Jardim Primavera os imóveis seguem sem fornecimento. Nos bairros afetados, diversos comerciantes ficaram impossibilitados de trabalhar.

No trânsito, a falta de energia causou confusão nesta manhã. Motoristas que passaram por pontos de movimento intenso como Avenida 80-A (no Distrito Industrial), Avenida Visconde com a Avenida 26, na Avenida 24 com a Rua 1 e na Avenida 32 com a Rua 2-A se depararam com semáforos desligados e reclamam sobre a falta de agentes de trânsito ou guardas civis municipais para orientar a passagem nos cruzamentos. Questionada, a Secretaria de Comunicação da prefeitura de Rio Claro informou que “ assim que chegaram as solicitações, as equipes de emergência de semáforos e os agentes já se deslocaram para os pontos”.

Agentes de trânsito da prefeitura de Rio Claro

Problema nacional

A Neoenergia Elektro informou a reportagem do JC que registrou na manhã desta terça-feira, às 8h30, interrupção para cerca de 30% dos clientes sob sua concessão, sendo que mais de 99% desses clientes foram restabelecidos gradativamente entre 8h40 e 8h45. Em Rio Claro, especificamente, foram 39 mil clientes afetados. A falta de energia pode ser causada por um problema nacional. Em nota divulgada na manhã desta terça-feira (15), o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que a interrupção de energia que atingiu diversos estados brasileiros, por volta das 8h30, ocorreu por causa da abertura de interligação da rede de operação do sistema nacional, entre as regiões Norte e Sudeste.

Segundo a nota, foram interrompidos 16 mil megawatts (MW) de carga, nos estados do Norte e Nordeste. A interrupção também afetou estados do Sudeste.

De acordo com a ONS, 6 mil MW já foram recompostos desde que o serviço foi iniciado, às 9h16, e as causas da interrupção continuam sendo apuradas.