O motorista de aplicativo Rodrijes Dragone Spiller, 36 anos, que estava desaparecido desde o sábado (7) em Rio Claro após seu veículo ser encontrado numa estrada rural próximo ao Aterro Sanitário presta depoimento nesta tarde de terça-feira (10) à Polícia Civil.

Segundo informações, o motorista se apresentou voluntariamente na Delegacia de Investigações Gerais (DIG). O suposto envolvimento de Spiller na morte da jovem Ana Talita da Silva, 19 anos, está sendo investigado pelas autoridades.

De acordo com o apurado até o momento na investigação conduzida pelo delegado da DIG Alexandre Socolowski e pelo seccional Dr. Paulo Nabuco, Ana Talita chamou na tarde de sábado (7) os serviços do motorista de aplicativo que era conhecido dela e da patroa e em outras oportunidades já havia realizado corridas para ambas.

Ela não deu mais notícias. Já o desaparecimento do motorista foi notado na noite de sábado, após a empregada doméstica também desaparecer. No domingo (8), ela foi encontrada morta em área rural com perfurações na cabeça.

Na delegacia em conversa com a reportagem do JC, a mãe do motorista disse que Rodrijes apareceu nesta terça em casa e que ele teria tido um surto por que deveria dinheiro a agiotas. Com isso, abandonou o seu carro em local próximo onde fora encontrado o corpo de Ana Talita por que o veículo estaria sem combustível.

Ainda segundo a mãe, ele saiu caminhando pela rodovia próxima até chegar a cidade de Tanquinho, próximo de Piracicaba. No município, viajou de ônibus para o litoral. “Ele ficou sabendo do caso da Ana Talita e resolveu voltar”, disse, acrescentando que não é culpado e que por isso se apresentaria às autoridades.

