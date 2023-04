Furto de 170 litros de óleo diesel aconteceu na madrugada no último dia 12, na Avenida M-39, Parque São Jorge, no Grande Cervezão, região norte de Rio Claro. O combustível foi furtado de um ônibus Mercedes Benz branco, placas de Araras (SP), que estava parado em frente residência do motorista, um homem de 54 anos, funcionário da empresa de viação proprietária do veículo. A ocorrência foi registrada às 19h15 desta quinta-feira (13), no plantão policial. Não havia sistema de câmeras de segurança no local.

Furto de caminhão

A Polícia Rodoviária que atua na região de Rio Claro atendeu ocorrência de flagrante de furto de caminhão às 6h da manhã desta sexta-feira (14) na SP-127, Rodovia Fausto Santomauro que liga Rio Claro a Piracicaba. O acusado foi detido pelos policiais e apresentado na delegacia da Avenida da Saudade, no plantão policial. No momento da publicação dessa matéria a ocorrência estava em andamento com a presença dos policiais rodoviários que efetuaram a prisão.

Capturado

Procurado de 45 anos por tráfico de drogas, artigo 33 do Código Penal, foi capturado pela Polícia Militar às 10h50 da manhã desta quinta-feira (13) na Rua 11-A, bairro São Miguel, região leste de Rio Claro. O homem estava com uma lesão no rosto devido a briga em um bar e tem mandado de prisão de 6 anos e 9 meses no regime fechado.

Furto de jaqueta

Furto de jaqueta, cor marrom e duas camisetas, sendo uma preta e outra branca e azul em um estabelecimento comercial foi registrado às 10h30 da manhã desta quinta-feira (13) na Avenida 11 com Rua 8, bairro Consolação, região sul de Rio Claro. O acusado de 34 anos foi detido pela Polícia Militar.

Segundo a vítima, um idoso de 62 anos, a jaqueta está avaliada em R$ 279,00. No local há sistema de vigilância por câmeras.

Furto de fios e cabos

Furto de 15 metros de fios e cabos da rede de distribuição de energia elétrica e de torneira de metal aconteceu em uma residência na manhã da última quarta-feira (12) na Rua Saibreiro, região da Vila Aparecida, próximo ao Lago Azul. Segundo a vítima, um idoso de 70 anos, a residência é herança de sua mãe e está desocupada. O autor teria pulado o muro do local. A ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (13) às 15h05, no plantão policial.

Flagrante de tráfico

Flagrante de tráfico de drogas foi registrado às 14h05 da quinta-feira (13) na Rua 6, Parque São Jorge, Grande Cervezão, região norte de Rio Claro. O acusado de 24 anos foi detido pela Polícia Militar. Os policiais apreenderam com ele 900 microtubos de cocaína, R$ 125,00 em dinheiro e uma motoneta Honda Biz, cor cinza, placa de Rio Claro. O indiciado informou abastecer a “biqueira” do bairro.

Apreensão de drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro apreendeu 300 microtubos de cocaína às 23h25 desta quinta-feira (13) na Rua Jacutinga, Jardim Araucária, ao lado da Vila Olinda. A quantidade de entorpecente estava em uma caixa de energia elétrica localizada próxima de um barracão, os suspeitos fugiram do local.