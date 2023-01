Roubo de caminhão seguido de sequestro relâmpago aconteceu na última terça-feira (10), às 13h30, no autoposto de gasolina localizado na Rodovia Edgard Máximo Zambotto, em Jarinu-SP. A vítima, um motorista de Rio Claro, 24 anos, conduzia um caminhão Volvo branco, quando parou em um autoposto para almoçar com mais dois colegas de trabalho. Nesse momento, um carro se aproximou e trêshomens com armas de fogo renderam as vítimas. O motorista e seus amigos foram encapuzados e obrigados a entrarem no veículo dos assaltantes. As vítimas foram liberadas no Km 184 da Rodovia Presidente Dutra. O caminhão roubado foi localizado sem a carga. A ocorrência foi registrada às 12h25 desta quarta-feira (11) no plantão policial da Polícia Civil de Rio Claro.

Flagrante de tráfico

A Rocam, equipe com motocicleta da Polícia Militar de Rio Claro, atendeu ocorrência de flagrante de tráfico de drogas às 14h45 desta quarta-feira (11) na Rua M-20, bairro Cervezão. Dois acusados, 18 e 20 anos, foram detidos pelos policiais. Com eles foram apreendidas pedras de crack e R$ 20,00 em dinheiro. O local é conhecido como “Biqueira da Rua M-20”. A dupla de indiciados ficou à disposição da Justiça.

Crime ambiental

Crime de infração ambiental foi registrado às 13h25 desta quarta-feira (11) no condomínio Polônia, Jardim das Nações II, região sul de Rio Claro. Com um idoso de 76 anos foram apreendidas 15 aves silvestres e um periquitão Maracanã. A Polícia Ambiental atendeu a ocorrência. Entre os animais silvestres estavam canários da terra, patativas Chorão, pintalsico, bigodinhos e tiziu. A multa para as aves foi estipulada em R$ 7,5 mil e para o periquitão Maracanã em R$ 3 mil. Todas as aves foram soltas na mata próxima ao rio Piracicaba. A denúncia foi feita no último dia 22 de novembro.